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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились об обмене судьями

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) договорились о программе обмена судьями в рамках нового расширенного меморандума о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Как отмечается, новый меморандум является расширенной версией документа, подписанного в 2012 году. Стороны решили создать четыре совместных комитета, чтобы способствовать сотрудничеству по следующим направлениям: турниры, развитие футбола, женский футбол и судейство. При необходимости могут быть учреждены специальные комиссии для обсуждения других сфер сотрудничества.

«УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились реализовать программу по обмену рефери. Судьи из Европы и Южной Америки будут обслуживать международные матчи на другом континенте и получать опыт. Возможно назначение европейских рефери на матчи группового этапа Кубка Америки, а судей из Южной Америки — на матчи группового этапа ЕВРО-2020. Также возможен подобный обмен в Лиге чемпионов/Кубке Либертадорес и Лиге Европы/Южноамериканском кубке», — отмечается в релизе.

Кроме того, в ближайшие месяцы совместный комитет УЕФА/КОНМЕБОЛ обсудит и изучит возможность создания мужских и женских межконтинентальных турниров для различных возрастных групп.

«УЕФА и КОНМЕБОЛ связывают давняя история и традиции, в том числе благодаря таким захватывающим турнирам, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок. Сегодняшнее соглашение — это первый шаг к тесному сотрудничеству УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое позволит обмениваться опытом и знаниями ради развития футбола на обоих континентах. Хочу поблагодарить членов совета КОНМЕБОЛ за визит и множество хороших идей, с которыми они приехали», — прокомментировал подписание меморандума глава УЕФА Александер Чеферин.

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