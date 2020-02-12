УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились об обмене судьями

Как отмечается, новый меморандум является расширенной версией документа, подписанного в 2012 году. Стороны решили создать четыре совместных комитета, чтобы способствовать сотрудничеству по следующим направлениям: турниры, развитие футбола, женский футбол и судейство. При необходимости могут быть учреждены специальные комиссии для обсуждения других сфер сотрудничества.

«УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились реализовать программу по обмену рефери. Судьи из Европы и Южной Америки будут обслуживать международные матчи на другом континенте и получать опыт. Возможно назначение европейских рефери на матчи группового этапа Кубка Америки, а судей из Южной Америки — на матчи группового этапа ЕВРО-2020. Также возможен подобный обмен в Лиге чемпионов/Кубке Либертадорес и Лиге Европы/Южноамериканском кубке», — отмечается в релизе.

Кроме того, в ближайшие месяцы совместный комитет УЕФА/КОНМЕБОЛ обсудит и изучит возможность создания мужских и женских межконтинентальных турниров для различных возрастных групп.