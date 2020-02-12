«Шахтер» объявил о подписании двух полузащитников
ФК «Шахтер» подписал контракты с двумя полузащитниками — казахстанцем Асланбеком Какимовым и французом Жереми Манзорро, сообщается на сайте клуба.
ФК «Шахтер» подписал контракты с двумя полузащитниками — казахстанцем Асланбеком Какимовым и французом Жереми Манзорро, сообщается на сайте клуба.
26-летний Какимов — воспитанник актюбинского футбола. Начал карьеру в 2011 году в составе «Актобе-Жас». Затем выступал за дублирующую команду «красно-белых». В
Последним же клубом Манзорро был павлодарский «Иртыш». В сезоне-2019 казахстанской