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17:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» объявил о подписании двух полузащитников

ФК «Шахтер» подписал контракты с двумя полузащитниками — казахстанцем Асланбеком Какимовым и французом Жереми Манзорро, сообщается на сайте клуба.

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26-летний Какимов — воспитанник актюбинского футбола. Начал карьеру в 2011 году в составе «Актобе-Жас». Затем выступал за дублирующую команду «красно-белых». В премьер-лиге дебютировал 12 марта 2016 года, за это время хавбек провел 90 матчей. В прошедшем сезоне он стал одним из лидеров «Актобе» по системе «гол+пас», набрав 12 результативных очков.

Последним же клубом Манзорро был павлодарский «Иртыш». В сезоне-2019 казахстанской премьер-лиги он провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и записал на свой счет шесть голевых передач. Ранее в карьере футболиста были такие клубы, как кипрский «Анортосис», французские «Реймс», «Бур-анн-Бресс», болгарские «Славия», «Черноморец», литовские «Судува» и «Жальгирис».

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