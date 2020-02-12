«Шахтер» объявил о подписании двух полузащитников

26-летний Какимов — воспитанник актюбинского футбола. Начал карьеру в 2011 году в составе «Актобе-Жас». Затем выступал за дублирующую команду «красно-белых». В премьер-лиге дебютировал 12 марта 2016 года, за это время хавбек провел 90 матчей. В прошедшем сезоне он стал одним из лидеров «Актобе» по системе «гол+пас», набрав 12 результативных очков.