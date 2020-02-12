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17:57 (мск), источник: ТАСС

УЕФА и КОНМЕБОЛ обсудили возможность проведения межконтинентальных матчей

ТАСС, 12 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) провели встречу, посвященную организации межконтинентальных матчей. Встреча прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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Источник: Reuters

Во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Документ направлен на улучшение сотрудничества организаций, популяризацию и развитие футбола, развитие технической базы и продвижение этических принципов федераций. Также обсуждались проекты проведения международных матчей разных возрастных групп для мужских и женских команд.

«УЕФА и КОНМЕБОЛ имеют давнюю историю совместной работы, в частности, благодаря таким соревнованиям, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок, — заявил президент УЕФА Александр Чеферин. — Сегодняшнее соглашение знаменует собой первый шаг к тому, чтобы УЕФА и КОНМЕБОЛ тесно сотрудничали, мы сможем обмениваться опытом и знаниями, полученных на обоих континентах».

«Мы несколько месяцев работали над тем, чтобы провести очень конструктивную и плодотворную встречу. Я рад, что КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о дальнейшем сотрудничестве по различным темам. Вместе мы сможем сделать многое для развития футбола», — сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Межконтинентальный кубок проводился с 1960 по 2004 год между лучшими клубами Европы и Южной Америки. Чаще всего (по три раза) этот трофей завоевывали итальянский «Милан», испанский «Реал» (Мадрид), уругвайские «Пеньяроль» и «Насьональ», а также аргентинский «Бока Хуниорс».

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