УЕФА и КОНМЕБОЛ обсудили возможность проведения межконтинентальных матчей

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Во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Документ направлен на улучшение сотрудничества организаций, популяризацию и развитие футбола, развитие технической базы и продвижение этических принципов федераций. Также обсуждались проекты проведения международных матчей разных возрастных групп для мужских и женских команд.

«УЕФА и КОНМЕБОЛ имеют давнюю историю совместной работы, в частности, благодаря таким соревнованиям, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок, — заявил президент УЕФА Александр Чеферин. — Сегодняшнее соглашение знаменует собой первый шаг к тому, чтобы УЕФА и КОНМЕБОЛ тесно сотрудничали, мы сможем обмениваться опытом и знаниями, полученных на обоих континентах».

«Мы несколько месяцев работали над тем, чтобы провести очень конструктивную и плодотворную встречу. Я рад, что КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о дальнейшем сотрудничестве по различным темам. Вместе мы сможем сделать многое для развития футбола», — сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.