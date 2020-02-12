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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар пропустит матч «ПСЖ» с «Дижоном» в ¼ финала Кубка Франции

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о самочувствии форварда парижан Неймара.

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Источник: Reuters

Он пропустит матч ¼ финала Кубка Франции с «Дижоном», который состоится сегодня, 12 февраля. По словам Тухеля, Неймар будет готов к матчам Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд, несмотря на отсутствие игровой практики.

«Неймару необязательно играть, чтобы быть готовым к матчу с “Боруссией”. Ему нужно выходить на поле, когда он готов. Необходимо здраво оценивать риски. К тому же, он еще может сыграть с “Амьеном” в чемпионате Франции. Пока Неймар травмирован, нам нужно запастись терпением», — цитирует Тухеля Get French Football News.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (во всех — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четырёх — с пенальти), отдал шесть результативных передач и получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с французским клубом действует до лета 2022 года.

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