Казахстанский футболист перейдет в европейский клуб
Казахстанский защитник Тимур Рудосельский близок к переходу в белорусский клуб «Смолевичи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский защитник Тимур Рудосельский близок к переходу в белорусский клуб «Смолевичи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний игрок уже несколько дней находится в Беларуси и ведет активные переговоры о подписании контракта с клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Смолевичи» объявит о переходе Рудосельского.
Клуб из Беларуси является дебютантом высшего дивизиона. Благодаря занятому второму месту в первой лиге «Смолевичи» пробился в высшую лигу.
Отметим, что у футболиста также были варианты продолжения карьеры в Грузии и Израиле. В январе Рудосельский должен был отправиться на сборы в российские «Химки», однако переход сорвался
В КПЛ-2019 футболист провел за «Окжетпес» 11 матчей, в которых забил один гол.