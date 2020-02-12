Казахстанский футболист перейдет в европейский клуб

25-летний игрок уже несколько дней находится в Беларуси и ведет активные переговоры о подписании контракта с клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Смолевичи» объявит о переходе Рудосельского.

Клуб из Беларуси является дебютантом высшего дивизиона. Благодаря занятому второму месту в первой лиге «Смолевичи» пробился в высшую лигу.

Отметим, что у футболиста также были варианты продолжения карьеры в Грузии и Израиле. В январе Рудосельский должен был отправиться на сборы в российские «Химки», однако переход сорвался из-за смены главного тренера. Сборы он проходил в составе «Актобе», с которым не стал подписывать контракт.