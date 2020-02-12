Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.02
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
14.02
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
14.02
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
Футбол. Зарубежный
14.02
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15.02
Мальорка
Алавес
Футбол. Зарубежный
15.02
Саутгемптон
Бернли
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
19:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист перейдет в европейский клуб

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский близок к переходу в белорусский клуб «Смолевичи», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

25-летний игрок уже несколько дней находится в Беларуси и ведет активные переговоры о подписании контракта с клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Смолевичи» объявит о переходе Рудосельского.

Клуб из Беларуси является дебютантом высшего дивизиона. Благодаря занятому второму месту в первой лиге «Смолевичи» пробился в высшую лигу.

Отметим, что у футболиста также были варианты продолжения карьеры в Грузии и Израиле. В январе Рудосельский должен был отправиться на сборы в российские «Химки», однако переход сорвался из-за смены главного тренера. Сборы он проходил в составе «Актобе», с которым не стал подписывать контракт.

В КПЛ-2019 футболист провел за «Окжетпес» 11 матчей, в которых забил один гол.

Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский футболист перейдет в европейский клуб
«Стало плохо, схватился за грудь»: умер Валерий Рейнгольд
Порицавший россиян биатлонист раскритиковал соотечественников
Российский боец подражает Конору. Он копирует все его жесты
Знарок vs Воробьев. Экс-тренеры сборной ненавидят друг друга?
«Мисс Польша» отважилась пересечь Африку на грузовике (фото)
Салах будет вызван в сборную Египта на Олимпиаду-2020
Публикацию Тарасова про коронавирус назвали расистской
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь