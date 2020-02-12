«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» крупно обыграл «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции по футболу.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» крупно обыграл «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Дижоне, завершилась со счетом 6:1. В составе победителей дубль оформил Пабло Сарабия (54-я и 90+1-я минуты), также по забитому мячу у Килиана Мбаппе (44-я) и Тиаго Силвы (49-я), еще два гола в свои ворота забили игроки «Дижона» Уэсли Лаутоа (2-я) и Сену Кулибали (86-я). В составе проигравших отличился Мунир Шуяр (13-я).
Соперник «ПСЖ» по ½ финала станет известен позднее.