«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции

Встреча, прошедшая в Дижоне, завершилась со счетом 6:1. В составе победителей дубль оформил Пабло Сарабия (54-я и 90+1-я минуты), также по забитому мячу у Килиана Мбаппе (44-я) и Тиаго Силвы (49-я), еще два гола в свои ворота забили игроки «Дижона» Уэсли Лаутоа (2-я) и Сену Кулибали (86-я). В составе проигравших отличился Мунир Шуяр (13-я).