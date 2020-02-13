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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек

В среду состоялось заседание дисциплинарного комитета ПФЛ Франции.

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Источник: Спорт-Экспресс

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на один матч, так как в минувшие выходные получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах. Санкция вступает в силу со вторника, 18 февраля.

Таким образом, Головин не сыграет против «Дижона» 22 февраля. В эти выходные в матче против «Монпелье» он сможет принять участие.

Также на один матч из-за перебора желтых карточек дисквалифицированы Уэсли Фофана («Сент-Этьен»), Уэсли Лотоа («Дижон»), Хабиб Майга («Метц»), Рейнилдо Мандава («Лилль»), Пабло Мартинес («Ним»), Михайло Ристич («Монпелье») и Исмаэл Траоре («Анже»).

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