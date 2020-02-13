«Наполи» победил «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Наполи» в гостях одержал победу над миланским «Интером» в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Наполи» в гостях одержал победу над миланским «Интером» в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в среду в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Наполи». Гол на 57-й минуте забил Фабиан Руис.
Ответная встреча состоится 5 марта в Неаполе.