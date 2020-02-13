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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» победил «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Наполи» в гостях одержал победу над миланским «Интером» в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в среду в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Наполи». Гол на 57-й минуте забил Фабиан Руис.

Ответная встреча состоится 5 марта в Неаполе.

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