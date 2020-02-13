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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зе Луиш помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Порту» одержал победу над клубом «Академико Визеу» в ответном матче ½ финала Кубка Португалии по футболу и вышел в финал турнира.

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Источник: AFP 2020

Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. Ответный матч, прошедший в среду в Порту, завершился победой хозяев со счетом 3:0. Голы у победителей забили Алекс Теллес (19-я минута — с пенальти), экс-форвард московского «Спартака» Зе Луиш (64) и Сержиу Оливейра (73).

В финале Кубка Португалии «Порту» сыграет с «Бенфикой».

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