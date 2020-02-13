Зе Луиш помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Порту» одержал победу над клубом «Академико Визеу» в ответном матче ½ финала Кубка Португалии по футболу и вышел в финал турнира.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Порту» одержал победу над клубом «Академико Визеу» в ответном матче ½ финала Кубка Португалии по футболу и вышел в финал турнира.
Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. Ответный матч, прошедший в среду в Порту, завершился победой хозяев со счетом 3:0. Голы у победителей забили Алекс Теллес (19-я минута — с пенальти),
В финале Кубка Португалии «Порту» сыграет с «Бенфикой».