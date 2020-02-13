«Тобол» и «Шахтер» разрывают трансферный рынок. Обзор переходов в КПЛ
Некоторые клубы КПЛ продолжают доукомплектовываться к новому сезону. О последних переходах более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Некоторые клубы КПЛ продолжают доукомплектовываться к новому сезону. О последних переходах более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Пока «Астана» и «Кайрат» присматриваются к потенциальным новым игрокам, «Тобол» и «Шахтер» лютуют на трансферном рынке.
Так, костанайцы подписали уже десятого новобранца, коим стал защитник сборной Армении Арман Оганесян. Учитывая, что трансферное окно будет открыто до апреля, костанайцы не перестанут усиливаться. В то же время команда Григория Бабаяна расторгла контракт с защитником сборной Литвы Витаутасом Андрюшкявичюсом.
Карагандинцы, со своей стороны, также довели число новичков до десяти. На днях в их расположение прибыли французский полузащитник Жереми Манзорро («Иртыш»), российский хавбек Арсен Хубулов («Енисей») и кандидат в сборную Казахстана Асланбек Какимов, покинувший в январе «Тобол» спустя 25 дней после заключения соглашения.
В последнее время зашевелился и «Ордабасы», тогда как ранее в основном занимался продлением контрактов с игроками прошлогоднего состава. Из новичков шымкентцы пригласили российского защитника Александра Клещенко («Енисей»), казахстанского форварда Сергея Хижниченко («Астана»), казахстанского вратаря Владимира Плотникова («Кайрат») и португальского полузащитника Рубена Брижиду («Берое»).
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Игроком «Тараза» стал австрийский нападающий Нилс Цатл («Катокопиас»). Достаточно интересный легионер, имевший неплохую игровую практику в предыдущих командах. Ранее южане заключили контракты с семью новыми игроками.
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Отметим, что трансферное окно в Казахстане открылось в январе, закроется в апреле.