«Тобол» и «Шахтер» разрывают трансферный рынок. Обзор переходов в КПЛ

Пока «Астана» и «Кайрат» присматриваются к потенциальным новым игрокам, «Тобол» и «Шахтер» лютуют на трансферном рынке.

Так, костанайцы подписали уже десятого новобранца, коим стал защитник сборной Армении Арман Оганесян. Учитывая, что трансферное окно будет открыто до апреля, костанайцы не перестанут усиливаться. В то же время команда Григория Бабаяна расторгла контракт с защитником сборной Литвы Витаутасом Андрюшкявичюсом.

Карагандинцы, со своей стороны, также довели число новичков до десяти. На днях в их расположение прибыли французский полузащитник Жереми Манзорро («Иртыш»), российский хавбек Арсен Хубулов («Енисей») и кандидат в сборную Казахстана Асланбек Какимов, покинувший в январе «Тобол» спустя 25 дней после заключения соглашения.

В последнее время зашевелился и «Ордабасы», тогда как ранее в основном занимался продлением контрактов с игроками прошлогоднего состава. Из новичков шымкентцы пригласили российского защитника Александра Клещенко («Енисей»), казахстанского форварда Сергея Хижниченко («Астана»), казахстанского вратаря Владимира Плотникова («Кайрат») и португальского полузащитника Рубена Брижиду («Берое»).

«Жетысу» старается усиливаться точечно. Новоиспеченными игроками талдыкорганского клуба стали косоварско-бельгийский хав Доньет Шкодра («Шахтер») и белорусский нападающий Егор Зубович («Динамо», Минск). До них талдыкорганцы оформили пятерых футболистов.

Игроком «Тараза» стал австрийский нападающий Нилс Цатл («Катокопиас»). Достаточно интересный легионер, имевший неплохую игровую практику в предыдущих командах. Ранее южане заключили контракты с семью новыми игроками.

Новичок КПЛ «Каспий» заполучил в свои ряды французско-тоголезского форварда «Тараза» Сержа Ньюадзи, забившего восемь мячей в прошлом сезоне. Определенно, он усилит актауский клуб.