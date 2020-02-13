Считавшийся талантливей Исламхана экс-футболист «Кайрата» сменит клуб в КПЛ

27-летний футболист полностью устраивает тренерский штаб обладателя Кубка Казахстана.

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В ближайшее время он может подписать контракт с клубом.

В последнем сезоне Байтана играл за два клуба. В составе родного «Тараза» он провел лишь один матч в Кубке страны, а летом перешел в «Шахтер». В клубе из Караганды атакующий полузащитник сыграл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Свою карьеру Байтана начинал в 2010 году. Он дебютировал в «Таразе» на год раньше Бауыржана Исламхана и считался более талантливым, чем экс-капитан «Кайрата».