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13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Считавшийся талантливей Исламхана экс-футболист «Кайрата» сменит клуб в КПЛ

Казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана проходит просмотр в кызылординском «Кайсаре», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ближайшее время он может подписать контракт с клубом.

В последнем сезоне Байтана играл за два клуба. В составе родного «Тараза» он провел лишь один матч в Кубке страны, а летом перешел в «Шахтер». В клубе из Караганды атакующий полузащитник сыграл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Свою карьеру Байтана начинал в 2010 году. Он дебютировал в «Таразе» на год раньше Бауыржана Исламхана и считался более талантливым, чем экс-капитан «Кайрата».

После этого Байтана поиграл в «Атырау», «Сункаре» (Каскелен), «Тоболе», «Кайрате» и «Актобе». В 2014 году полузащитник дебютировал в сборной Казахстана, проведя в ее составе одну игру.

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