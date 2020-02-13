Считавшийся талантливей Исламхана экс-футболист «Кайрата» сменит клуб в КПЛ
Казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана проходит просмотр в кызылординском «Кайсаре», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана проходит просмотр в кызылординском «Кайсаре», сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний футболист полностью устраивает тренерский штаб обладателя Кубка Казахстана.
В ближайшее время он может подписать контракт с клубом.
В последнем сезоне Байтана играл за два клуба. В составе родного «Тараза» он провел лишь один матч в Кубке страны, а летом перешел в «Шахтер». В клубе из Караганды атакующий полузащитник сыграл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Свою карьеру Байтана начинал в 2010 году. Он дебютировал в «Таразе» на год раньше Бауыржана Исламхана и считался более талантливым, чем
После этого Байтана поиграл в «Атырау», «Сункаре» (Каскелен), «Тоболе», «Кайрате» и «Актобе». В 2014 году полузащитник дебютировал в сборной Казахстана, проведя в ее составе одну игру.