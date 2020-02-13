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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Наша задача — минимум третье место». Сербский защитник — о возвращении в «Ордабасы» и отмене лимита на легионеров из ЕАЭС

Сербский защитник «Ордабасы» Александр Симчевич в интервью пресс-службе клуба рассказал о возвращении в Шымкент, партнерах по команде, отмене лимита на футболистов из стран ЕАЭС.

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О переходе 32-летнего игрока «Ордабасы» объявил 11 февраля. Последние полтора сезона он выступал за «Актобе» и «Тараз». За шымкентцев Симчевич играл с 2015 по 2018 год.

— Когда поступило предложение от «Ордабасы», я даже не думал и сразу согласился. Я три года играл здесь, так что для меня это возвращение в клуб, в котором мне все нравится.

Прошлый сезон? Так получилось, что «Актобе» не смог зарегистрировать меня из-за задолженностей перед игроками, и я пропустил примерно 17 игр. Я надеялся, что летом снимут с них трансферный бан и меня зарегистрируют. Но этого не произошло, и мне пришлось искать команду либо в Казахстане, либо в Сербии. Получил предложение от ФК «Тараз», за что им огромное спасибо!

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Позиция центрального защитника? Уже два года играю на этой позиции, и не чувствую никакого дискомфорта. Для меня позиция в обороне не имеет значения.

Партнеры в команде? Эти игроки очень высокого уровня. В прошлом году они доказали это, завоевали бронзовые медали. Большинство игроков я уже знаю. Наша задача — как минимум повторить прошлогоднее достижение.

Цхададзе? Кахабер Джумберович — очень хороший специалист, я очень рад, что работаю с таким тренером высокого класса. У него свое видение и стиль футбола. Нам остается только слушать и выполнять его задания. Я уверен, что у нас все получится.

Уровень КПЛ? С каждым годом чемпионат Казахстана развивается, становится сильнее.

ЕАЭС? Конечно, это хорошо. Будут приезжать футболисты высокого уровня, конкуренция будет расти. Ни один футболист не позволит себе расслабиться.

Как улучшить результат? Этот вопрос, наверное, к главному тренеру и руководству. Я думаю, у них есть в задумках, где нужно улучшить. Повторюсь, наша задача — как минимум третье место.

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