Защитник «Нижнего Новгорода» Лебедев перейдёт в «Актобе»

Юрий Лебедев принял участие в 15 (7 — в основном составе) матчах Футбольной национальной лиги в текущем сезоне.

Защитник не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» располагается на 11-м месте. В активе команды Роберта Евдокимова 35 очков после 25 туров. Следующий матч ФНЛ клуб из Нижнего Новгорода проведёт с «Балтикой». Встреча состоится 9 марта.