«Манчестер Юнайтед» отказался заселяться в отель из-за коронавируса

Источник: AP 2020

Незадолго до заселения в гостиницу Westin La Quinta Golf Resort and Spa руководству манкунианцев стало известно, что на прошлой неделе там останавливался китайский клуб «Далянь Ифан», который тренирует известный по работе с английскими «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом» Рафаэль Бенитес.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Опасаясь заражения коронавирусом, «красные дьяволы» приняли решение переехать в другой отель.

После 25 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре команда 17 февраля сыграет с «Челси».