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16:03 (мск), источник: Матч ТВ

Хавбек «Шинника» переходит в казахстанский клуб

По данным matchtv.ru, полузащитник «Шинника» Михаил Бакаев продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере», с которым подписывает контракт на два сезона.

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32-летний хавбек, также известный по выступлениям в премьер-лиге за «Анжи» и «Аланию», ранее уже выступал в Казахстане за «Кайрат». За «Шинник» он провел 12 матчей.

Отметим, что ранее в «Шахтер» перебрался полузащитник Арсен Хубулов из «Енисея». Всего же этой зимой уже девять футболистов сменили ФНЛ на премьер-лигу Казахстана.

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