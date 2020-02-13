Хавбек «Шинника» переходит в казахстанский клуб
По данным matchtv.ru, полузащитник «Шинника» Михаил Бакаев продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере», с которым подписывает контракт на два сезона.
По данным matchtv.ru, полузащитник «Шинника» Михаил Бакаев продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере», с которым подписывает контракт на два сезона.
32-летний хавбек, также известный по выступлениям в
Отметим, что ранее в «Шахтер» перебрался полузащитник Арсен Хубулов из «Енисея». Всего же этой зимой уже девять футболистов сменили ФНЛ на