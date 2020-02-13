«Атырау» после победы над участником группы Лиги Европы сыграл вничью с армянским клубом
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с армянским клубом «Ноа», передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с армянским клубом «Ноа», передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольная встреча на сборах в Турции прошла сегодня, 13 февраля, и завершилась со счетом 1:1. За казахстанский клуб забил нападающий Темирлан Амиров.
Отметим, что «Атырау» в прошлом сезоне занял 11-е место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Ноа» ушел на зимний перерыв в чемпионате Армении на шестом месте.
Интересно, что в предыдущем матче на сборах в Турции «Атырау» со счетом 2:0 победил украинскую «Александарию», которая осенью играла в группе Лиги Европы.