«Атырау» после победы над участником группы Лиги Европы сыграл вничью с армянским клубом

Контрольная встреча на сборах в Турции прошла сегодня, 13 февраля, и завершилась со счетом 1:1. За казахстанский клуб забил нападающий Темирлан Амиров.

Отметим, что «Атырау» в прошлом сезоне занял 11-е место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Ноа» ушел на зимний перерыв в чемпионате Армении на шестом месте.