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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» после победы над участником группы Лиги Европы сыграл вничью с армянским клубом

Футболисты «Атырау» сыграли вничью с армянским клубом «Ноа», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольная встреча на сборах в Турции прошла сегодня, 13 февраля, и завершилась со счетом 1:1. За казахстанский клуб забил нападающий Темирлан Амиров.

Отметим, что «Атырау» в прошлом сезоне занял 11-е место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Ноа» ушел на зимний перерыв в чемпионате Армении на шестом месте.

Интересно, что в предыдущем матче на сборах в Турции «Атырау» со счетом 2:0 победил украинскую «Александарию», которая осенью играла в группе Лиги Европы.

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