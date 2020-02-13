Новичок казахстанской премьер-лиги подписал двух легионеров
Актауский «Каспий» на официальном сайте объявил о подписании двух сербов — вратаря Марко Милошевича и полузащитника Александара Станисавлевича.
Актауский «Каспий» на официальном сайте объявил о подписании двух сербов — вратаря Марко Милошевича и полузащитника Александара Станисавлевича.
29-летний Милошевич впервые в карьере будет выступать за рубежом.
Ранее он играл на родине за «Вождовац», «Раднички Нова», «Смедерево», «Напредак Крушевац».
30-летний Станисавлевич начинал карьеру в Австрии, куда эмигрировал с семьей в раннем детстве.
В Сербии он поиграл за «Раднички Ниш», «Войводину» и «Вождовац», в Венгрии — за «Залаэгерсег», а в Греции — за «Астерас Триполис».
Напомним, что в 2019 году «Каспий» стал серебряным призером первой лиги и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион.