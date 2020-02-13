Новичок казахстанской премьер-лиги подписал двух легионеров

29-летний Милошевич впервые в карьере будет выступать за рубежом.

Читайте также Новичок КПЛ проиграл серебряному призеру чемпионата Армении

Ранее он играл на родине за «Вождовац», «Раднички Нова», «Смедерево», «Напредак Крушевац».

30-летний Станисавлевич начинал карьеру в Австрии, куда эмигрировал с семьей в раннем детстве.

В Сербии он поиграл за «Раднички Ниш», «Войводину» и «Вождовац», в Венгрии — за «Залаэгерсег», а в Греции — за «Астерас Триполис».