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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок казахстанской премьер-лиги подписал двух легионеров

Актауский «Каспий» на официальном сайте объявил о подписании двух сербов — вратаря Марко Милошевича и полузащитника Александара Станисавлевича.

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29-летний Милошевич впервые в карьере будет выступать за рубежом.

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Ранее он играл на родине за «Вождовац», «Раднички Нова», «Смедерево», «Напредак Крушевац».

30-летний Станисавлевич начинал карьеру в Австрии, куда эмигрировал с семьей в раннем детстве.

В Сербии он поиграл за «Раднички Ниш», «Войводину» и «Вождовац», в Венгрии — за «Залаэгерсег», а в Греции — за «Астерас Триполис».

Напомним, что в 2019 году «Каспий» стал серебряным призером первой лиги и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион.

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