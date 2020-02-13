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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

Конфликт со Шпилевским, жена — призер Олимпиады и фол, ужаснувший всю Беларусь. «Окжетпес» подписал экс-капитана «Динамо»

После отмены лимита в КПЛ для граждан из стран ЕАЭС казахстанские клубы предметно заинтересовались белорусскими игроками. В частности, «Окжетпес» подписал защитника Алексея Гавриловича, который прошел интересный футбольный путь на родине.

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Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как игрок не поладил с нынешним тренером «Кайрата», за что его не любят в Борисове и почему его отстраняли от тренировок в Минске.

На старте карьеры Гаврилович подавал большие надежды и казалось, что у Беларуси растет защитник европейского уровня. В 2012 году Алексей даже съездил на Олимпиаду в Лондон в составе сборной Беларуси и сыграл несколько минут в противостоянии с Бразилией. Но клубная карьера защитника не впечатляла, рост начался лишь после перехода в брестское «Динамо» в 2016 году, где он позже стал капитаном команды.

«Морские котики» против Шпилевского

Летом 2018 года белорусские СМИ распространили информацию о существовании банды «Морские котики» внутри брестского «Динамо». В нее входили Павел Савицкий, Алексей Гаврилович, Максим Витус, Андрей Лебедев и Артем Милевский. Команду на тот момент тренировал Алексей Шпилевский. В итоге упомянутая группа игроков не ужилась с Алексеем Николаевичем, что привело к скандалу и фактическому распаду банды: Лебедев ушел в «Жетысу», Гаврилович вернулся в минское «Динамо», а Милевский в очередной раз отправился в Европу.

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Неприятный эпизод в «Динамо» Минск

По возвращении в минское «Динамо» у Гавриловича снова все складывалось неидеально. В марте прошлого года появилась информация, что футболист переведен в дубль. Позже стала известна и причина — якобы Гаврилович вместе с Динко Треботичем и Филиппом Ивановым на турецком сборе нарушили спортивный режим. Гаврилович перестал попадать в заявку команды даже на товарищеские матчи, но позже его вернули и он провел полноценный сезон. Однако на следующий, 2020 год «Динамо» решило строить команду без опытного игрока, разорвав с ним контракт.

Жена — призер Олимпиады-2008

Десять лет назад белорусская гимнастка Олеся Бабушкина одержала главную победу в карьере — завоевала «бронзу» пекинской Олимпиады в групповых упражнениях по художественной гимнастике. После тех игр девушка провела еще один сезон, а потом с профессиональным спортом завязала и переквалифицировалась в тренеры. Сейчас Олеся руководит студией художественной гимнастики, которая работает в Гомеле. Бабушкина — не типичная жена футболиста, ей неинтересны шопинг и походы в ресторан, она самостоятельно работает и воспитывает с Алексеем двух детей.

Жестокий фол в битве с БАТЭ

В период выступления за брестское «Динамо» защитник влип в еще один скандал. В большом матче против БАТЭ, будучи капитаном команды, Гаврилович наступил на колено защитнику борисовчан Неманье Милуновичу и позже был дисквалифицирован на четыре игры. При этом в Бресте защищали своего капитана и говорили о непреднамеренности фола. Более того, в следующей игре динамовцы вышли на поле в красноречивых майках с принтом «Не было умышленного фола».

Напомним, что, помимо Гавриловича, «Окжетпес» в нынешнее межсезонье пополнился Жоаном Мартинсом, Даниилом Чертовым, Талгатом Кусяповым, Марко Обрадовичем и Исламнуром Абдулавовым.

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