Сразу несколько клубов КПЛ рискуют начать новый сезон на нейтральных полях

«Сейчас имеется запрет перед “Кызыл-Жар СК” на проведение домашних матчей в Петропавловске из-за состояния газона. Клуб будет играть на нейтральном поле. Положительный момент состоит в том, что в Петропавловске газон не совсем старый и у них есть шанс — если его заново поднимут и проведут необходимую работу. Но это уже после того, как наступит тепло. Сейчас они не могут начать работы. В Караганде обещают в мае закончить работы. Но, у “Шахтера” на основном стадионе будет постелен искусственный газон и, теперь там стоит вопрос о получении лицензии», — сказал Абраев.

Кроме того, он отметил что домашние стадионы нескольких клубов могут быть готовы к началу сезона.

«По резервному стадиону “Жетысу” мы издали ряд требований и последняя комиссия нашла несколько замечаний по искусственному полю. Они это доделывают плюс ко всему есть требования по трибуне. Это тоже в проработке. Допуск стадиона “Жетысу” под вопросом вплоть до 20 февраля. Наверное, определимся в эти сроки. В любом случае, игру первого тура они проведут на выезде. В “Таразе” обещают начать сезон на своем стадионе. У них проблема в том, что резервная арена будет соответствовать минимальным требованиям. Но она еще не получила акт сдачи», — подчеркнул глава ПФЛК.

Помимо этого, президент лиги назвал клубы, стадионы которых готовы к началу сезона, и перечислил ряд новых требований касаемо газона.

«У “Ордабасы” и “Кайрата” все нормально. В Алматы процесс замены газона прошел успешно. Оба клуба в первом туре 7 марта, играют дома. Теперь есть обязательное правило полива поля. В новом сезоне эту процедуру надо проводить в перерыве и перед матчем. Если будет просьба одного из клубов, то принимающая сторона будет обязана провести полив. Также внедрена обязательная стрижка газона. Здесь будем работать с инспекторами. Был один проблемный город — Тараз, а ранее — Шымкент. Агрономы в Таразе утверждают, что солнце практически весь день попадает на сам газон. Если его стричь короче, то будет выгорание», — заключил он.

Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартует 29 февраля матчем в Костанае за Суперкубок, в котором «Астана» в ранге действующего чемпиона сыграет с обладателем Кубка Казахстана кызылординским «Кайсаром». Встреча пройдет в Костанае. Игры первого тура КПЛ же состоятся 7 и 8 марта.