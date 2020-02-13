Сразу несколько клубов КПЛ рискуют начать новый сезон на нейтральных полях
Несколько стадионов клубов казахстанской
Несколько стадионов клубов казахстанской
«Сейчас имеется запрет перед “Кызыл-Жар СК” на проведение домашних матчей в Петропавловске
Кроме того, он отметил что домашние стадионы нескольких клубов могут быть готовы к началу сезона.
«По резервному стадиону “Жетысу” мы издали ряд требований и последняя комиссия нашла несколько замечаний по искусственному полю. Они это доделывают плюс ко всему есть требования по трибуне. Это тоже в проработке. Допуск стадиона “Жетысу” под вопросом вплоть до 20 февраля. Наверное, определимся в эти сроки. В любом случае, игру первого тура они проведут на выезде. В “Таразе” обещают начать сезон на своем стадионе. У них проблема в том, что резервная арена будет соответствовать минимальным требованиям. Но она еще не получила акт сдачи», — подчеркнул глава ПФЛК.
Помимо этого, президент лиги назвал клубы, стадионы которых готовы к началу сезона, и перечислил ряд новых требований касаемо газона.
«У “Ордабасы” и “Кайрата” все нормально. В Алматы процесс замены газона прошел успешно. Оба клуба в первом туре 7 марта, играют дома. Теперь есть обязательное правило полива поля. В новом сезоне эту процедуру надо проводить в перерыве и перед матчем. Если будет просьба одного из клубов, то принимающая сторона будет обязана провести полив. Также внедрена обязательная стрижка газона. Здесь будем работать с инспекторами. Был один проблемный город — Тараз, а ранее — Шымкент. Агрономы в Таразе утверждают, что солнце практически весь день попадает на сам газон. Если его стричь короче, то будет выгорание», — заключил он.
Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартует 29 февраля матчем в Костанае за Суперкубок, в котором «Астана» в ранге действующего чемпиона сыграет с обладателем Кубка Казахстана кызылординским «Кайсаром». Встреча пройдет в Костанае. Игры первого тура КПЛ же состоятся 7 и 8 марта.
При этом «Астана» часть сезона будет проводить на нейтральном поле