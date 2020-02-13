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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Стадион клуба КПЛ закроют на реконструкцию

Домашний стадион павлодарского «Иртыша» будет летом закрыт на реконструкцию, заявил президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев. Это связано с заменой газона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«У них действующая до лета 2020 года лицензия ФИФА. Хотя я был на их стадионе — их газон оставляет желать лучшего. Мы можем пересмотреть действие сертификата, но для этого нужна большая комиссия. На данный момент это стоит больших денег.

По самым минимальным параметрам стадион «Иртыша» соответствует требованиям. Но мы договорились с акиматом области, что летом на один месяц стадион будет закрыт на реконструкцию. Там уже объявлен тендер на замену газона. Сейчас в Павлодаре уже включили подогрев поля. Но они, если выражаться футбольным языком, «висят на желтой карточке», — подчеркнул Абраев.

Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартует 29 февраля матчем в Костанае за Суперкубок, в котором «Астана» в ранге действующего чемпиона сыграет с обладателем Кубка Казахстана кызылординским «Кайсаром». Игры первого тура КПЛ же состоятся 7 и 8 марта.

Примечательно, что «Астана» часть сезона будет играть на нейтральном поле из-за замены газона на «Астана Арене».

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