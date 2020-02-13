Футболист «Аякса» Зиеш летом перейдет в «Челси»
ТАСС, 13 февраля. Нападающий нидерландского футбольного клуба «Аякс» Хаким Зиеш летом перейдет в английский «Челси». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 13 февраля. Нападающий нидерландского футбольного клуба «Аякс» Хаким Зиеш летом перейдет в английский «Челси». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Подробности сделки не сообщаются. По информации портала Transfermarkt, стоимость перехода 26-летнего марокканца составит €40 млн.
В нынешнем сезоне Зиеш провел 30 матчей в составе «Аякса» во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав 21 голевую передачу. В составе амстердамского клуба он стал чемпионом Нидерландов по итогам сезона-2018/19, обладателем Кубка Нидерландов (2018/19) и Суперкубка Нидерландов (2020). Помимо «Аякса» нападающий выступал за нидерландские «Твенте» и «Херенвен». В составе сборной Марокко он провел 32 игры, 12 раз поразив ворота соперника и шесть раз ассистировав партнерам.
«Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов, набрав 50 очков после 21 матча. «Челси» находится на четвертом месте в чемпионате Англии, набрав 41 очко после 25 игр.