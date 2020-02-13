«Кайрат» сыграл вничью с клубом российской премьер-лиги

Контрольный матч между казахстанским и российским клубами прошел сегодня, 13 февраля, в рамках сборов в Турции и завершился со счетом 1:1. На 57-й минуте Данияр Усенов вывел «Кайрат» вперед, но на 72-й «Динамо» ответило голом Сильвестра Игбуна.

Отметим, что «Кайрат» в прошлом сезоне стал серебряным призером КПЛ, а «Динамо» ушло на зимний перерыв в РПЛ на восьмом месте из 16 клубов.