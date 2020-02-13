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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сыграл вничью с клубом российской премьер-лиги

Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с московским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольный матч между казахстанским и российским клубами прошел сегодня, 13 февраля, в рамках сборов в Турции и завершился со счетом 1:1. На 57-й минуте Данияр Усенов вывел «Кайрат» вперед, но на 72-й «Динамо» ответило голом Сильвестра Игбуна.

Отметим, что «Кайрат» в прошлом сезоне стал серебряным призером КПЛ, а «Динамо» ушло на зимний перерыв в РПЛ на восьмом месте из 16 клубов.

В рамках третьих сборов «Кайрат» сыграет четыре контрольных матча. После московского «Динамо» алматинцев ждут украинский «Днепр-1» (15 февраля), санкт-петербургский «Зенит» (17-го) и казанский «Рубин» (19-го).

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