«Кайрат» сыграл вничью с клубом российской премьер-лиги
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с московским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с московским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольный матч между казахстанским и российским клубами прошел сегодня, 13 февраля, в рамках сборов в Турции и завершился со счетом 1:1. На 57-й минуте Данияр Усенов вывел «Кайрат» вперед, но на 72-й «Динамо» ответило голом Сильвестра Игбуна.
Отметим, что «Кайрат» в прошлом сезоне стал серебряным призером КПЛ, а «Динамо» ушло на зимний перерыв в РПЛ на восьмом месте из 16 клубов.
В рамках третьих сборов «Кайрат» сыграет четыре контрольных матча. После московского «Динамо» алматинцев ждут украинский «Днепр-1» (15 февраля),