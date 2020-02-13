35-летний легионер спас «Ордабасы» от поражения

Контрольный матч на сборах в Турции прошел сегодня, 13 февраля, и завершился со счетом 1:1. В первом тайме «Ордабасы» пропустил, но во втором ответил голом 35-летнего аргентинского защитника Пабло Фонтанелло.

Отметим, что в прошлом сезоне «Ордабасы» стал бронзовым призером КПЛ и завоевал путевку в Лигу Европы, а «Алашкерт» ушел на зимний перерыв в чемпионате Армении на третьем месте.