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21:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб проиграл аутсайдеру чемпионата Узбекистана

Футболисты «Актобе» проиграли узбекистанскому «Кызылкуму», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольный матч на сборах в Турции завершился со счетом 1:2. В составе казахстанского клуба забил Есен Жасанов.

В прошлом сезоне «Актобе» занял последнее, 12-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Кызылкум» финишировал на предпоследней, 13-й, строчке и остался в высшей лиге.

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