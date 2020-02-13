Казахстанский клуб проиграл аутсайдеру чемпионата Узбекистана

Контрольный матч на сборах в Турции завершился со счетом 1:2. В составе казахстанского клуба забил Есен Жасанов.

В прошлом сезоне «Актобе» занял последнее, 12-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а «Кызылкум» финишировал на предпоследней, 13-й, строчке и остался в высшей лиге.