«Пеналду!» «Ювентус» спасся благодаря странному пенальти
«Милан» и «Юве» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии (1:1).
«Милан» и «Юве» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии (1:1).
«Милан» — «Ювентус» — 1:1 (0:0)
Голы: Ребич, 61 (1:0). Криштиану Роналду, 90+1 — с пенальти (1:1).
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74), Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Де Шильо (Игуаин, 69), Алекс Сандру, де Лигт, Матюиди (Рабьо, 73), Пьянич, Рэмси (Бентанкур, 63), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.
Предупреждения: Ибрагимович, 29. Рэмси, 30. Эрнандез, 42. Кессье, 58. Самуэль Кастильехо, 69. Калабрия, 90.
Удаление: Эрнандез, 71.
Судья: Валери.
13 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Этот матч изначально был обернут в цветастый фантик — Ибрагимович и Криштиану Роналду продолжили многолетнее противостояние в этой игре и даже вышли на газон с одинаковыми прическами, оба связали волосы в пучок.
Но на деле дуэли не получилось. Златан и Криштиану нанесли по четыре удара, по разу попали в створ, а швед еще и получил желтую карточку, которая не позволит ему сыграть в ответной встрече — эхо старых кубковых турниров, в которых принимал участие Ибрагимович.
«Юве» больше владел мячом, «Милан» гораздо чаще бил, но Буффон (в Кубке играет именно он) отлично справлялся с работой. Его сейв после удара Калабрии в первом тайме — отсылка к лучшим матчам самого Джиджи.
Игра взорвалась во втором тайме, когда «Милан» открыл счет (Ребич забил второй раз за неделю — сперва «Интеру», теперь «Ювентусу»), а через десять минут удалили защитника
Но в Италии, как известно, есть стереотип: считается, что судьи там чрезмерно благосклонны к «Ювентусу», и часто в пограничных ситуациях принимаются решения в пользу гегемона. Зная это, обычный пользователь Twitter по имени Шон написал примерно на 80-й минуте: «У рефери есть еще десять минут, чтобы назначить в пользу “Ювентуса” обязательный пенальти. Вперед!».
Это сообщение сразу после окончания матча стремительно стало обрастать ретвитами и лайками. Все потому, что на 90-й минуте после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора главный арбитр Паоло Валери назначил 11-метровый в ворота Доннаруммы. «Сан-Сиро» был шокирован.
Как все произошло: в штрафную пошла подача, Криштиану попытался пробить через себя, и сделал это, но мяч сразу после удара врезался в руку Калабрии. При этом итальянец находился спиной к Роналду, рука находилась в естественном положении (он опускался после прыжка) и была опущена. Калабрия не мог среагировать на мяч, так как до него при ударе было мизерное расстояние, зато скорость мяча была высокой. Но все эти аргументы можно выбросить в мусорную корзину, потому что Валери назначил пенальти, а Роналду его уверенно реализовал.
По соцсетям тут же понеслось традиционное ругательство для хейтеров Криштиану: «Пеналду!» Действительно, португалец в третий раз за три последних матча послал мяч в сетку с 11-метровой отметки, но
После пропущенного мяча «Милан» уже не смог отыграться и упустил отличный шанс на победу. 1:1 дома — это намного хуже, чем 1:0. Ответная встреча пройдет 4 марта. В другом первом полуфинале «Интер» проиграл дома «Наполи» 0:1.
Гоша Чернов