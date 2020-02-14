Али Турганбеков сыграл в футбол с Лукой Модричем
Во время своего визита в Мадрид родившийся без ног казахстанский школьник Али Турганбеков встретился с лучшим футболистом Европы 2018 года Лукой Модричем, сообщает Prosports.kz.
Во время своего визита в Мадрид родившийся без ног казахстанский школьник Али Турганбеков встретился с лучшим футболистом Европы 2018 года Лукой Модричем, сообщает Prosports.kz.
Али в течение нескольких минут сыграл с хорватским полузащитником в перепасовку головой, после чего Модрич подписал для казахстанца мяч, которым они жонглировали и преподнес в подарок.
«Было здорово встретиться с Али. Продолжай вдохновлять мир своим счастливым настроем. Футбол — это больше, чем просто игра», — написал Модрич в Инстаграме короткое послание гостю из Казахстана.