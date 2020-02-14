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12:39 (мск), источник: Prosports.kz

Али Турганбеков сыграл в футбол с Лукой Модричем

Во время своего визита в Мадрид родившийся без ног казахстанский школьник Али Турганбеков встретился с лучшим футболистом Европы 2018 года Лукой Модричем, сообщает Prosports.kz.

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Источник: AP 2020

Али в течение нескольких минут сыграл с хорватским полузащитником в перепасовку головой, после чего Модрич подписал для казахстанца мяч, которым они жонглировали и преподнес в подарок.

«Было здорово встретиться с Али. Продолжай вдохновлять мир своим счастливым настроем. Футбол — это больше, чем просто игра», — написал Модрич в Инстаграме короткое послание гостю из Казахстана.

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