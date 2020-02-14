Невосполнимые потери «Актобе», или кем укрепляет состав пятикратный чемпион Казахстана

После того как в клубе сменилось руководство, его расположение покинули многие игроки. Особо ощущается уход Абата Аимбетова, Асланбека Какимова, Маркоса Пиззелли, Багдата Каирова. А заявлявший о возвращении в стан пятикратного чемпиона сербский защитник Александр Симчевич в итоге подписал контракт с «Ордабасы».

Если Пиззелли из-за травмы был вынужден завершить карьеру, то другие ребята неплохо трудоустроились. Аимбетов перешел в «Кайрат», Какимов сначала выбрал «Тобол», затем перебрался в «Шахтер», а Каиров оказался в «Кайсаре».

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С ними актюбинцы были бы главными претендентами на выход в премьер-лигу. Однако эту задачу им придется решать с другими футболистами. Среди них, кстати, очень много молодежи. Хотя есть и новички на просмотре — россияне Юрий Лебедев и Павел Голышев (оба — «Нижний Новгород»), ивуарийский защитник Куасси Куаджа, игравший за «Актобе» еще в 2016 году, сербский полузащитник Никола Цуцкич («Явор Матис»), а также казахстанский вратарь Жасур Нарзикулов («Тобол»).

Еще клуб пытается сохранить украинского полузащитника Александра Кицака, находящегося сейчас в его расположении в Турции.

Также ведутся переговоры с другими потенциальными новичками. Правда, они вряд ли будут сильнее игроков, покинувших команду в межсезонье. Как бы то ни было, у тренерского штаба «красно-белых» еще есть время сколотить добротный коллектив, чтобы побороться за одну из путевок в «элиту».