Клуб КПЛ расторг контракт с футболистом сборной Армении менее чем через месяц после его подписания

Как сообщал ранее журналист Айдын Кожахмет, причиной ухода Ишханяна стал его конфликт с главным тренером Дмитрием Огаем, произошедший на одной из тренировок во время сборов команды в Турции.

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«Защитник сборной Армении Айк Ишханян, подписавший контракт с талдыкорганцами в конце января, был изгнан Огаем с тренировки, а следом и вовсе отправлен домой. По словам очевидцев, Ишханян не то улыбался на тренировке, не то щурился от солнца. Это заметил главный тренер и набросился на игрока гневной тирадой. Претензия была одна — улыбка. Ишханян, по всей видимости, не знал, что у Огая на этот счет свой пунктик. В итоге игроку сообщили, что с ним разрывается контракт, и отправили из расположения клуба. Такие дела», — написал Кожахмет в своем телеграм-канале.

В конце января 30-летний футболист подписал соглашение с талдыкорганцами сроком на один год. Последним клубом Ишханяна был «Алашкерт», в составе которого он в предыдущем сезоне сыграл десять матчей в чемпионате Армении. Всю карьеру футболист выступал на родине. До «Алашкерта» он играл за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную защитник забил один гол в 12 матчах.