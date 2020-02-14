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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ расторг контракт с футболистом сборной Армении менее чем через месяц после его подписания

Как стало известно Vesti.kz, талдыкорганский «Жетысу» покинул игрок сборной Армении Айк Ишханян. Расторжение контракта произошло по обоюдному согласию. Примечательно, что футболист перешел в казахстанский клуб меньше месяца назад.

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Как сообщал ранее журналист Айдын Кожахмет, причиной ухода Ишханяна стал его конфликт с главным тренером Дмитрием Огаем, произошедший на одной из тренировок во время сборов команды в Турции.

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«Защитник сборной Армении Айк Ишханян, подписавший контракт с талдыкорганцами в конце января, был изгнан Огаем с тренировки, а следом и вовсе отправлен домой. По словам очевидцев, Ишханян не то улыбался на тренировке, не то щурился от солнца. Это заметил главный тренер и набросился на игрока гневной тирадой. Претензия была одна — улыбка. Ишханян, по всей видимости, не знал, что у Огая на этот счет свой пунктик. В итоге игроку сообщили, что с ним разрывается контракт, и отправили из расположения клуба. Такие дела», — написал Кожахмет в своем телеграм-канале.

В конце января 30-летний футболист подписал соглашение с талдыкорганцами сроком на один год. Последним клубом Ишханяна был «Алашкерт», в составе которого он в предыдущем сезоне сыграл десять матчей в чемпионате Армении. Всю карьеру футболист выступал на родине. До «Алашкерта» он играл за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную защитник забил один гол в 12 матчах.

Напомним, что с 2020 года футболисты из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия) не будут считаться легионерами в КПЛ.

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