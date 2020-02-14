«Европа была приоритетом ради сборной». Казахстанский футболист рассказал о новом клубе и вариантах из России и Израиля

Воспитанник алматинского «Кайрата», последним клубом которого был «Окжетпес», успел съездить на сборы с «Актобе».

— Тимур, вы несколько дней находитесь в Беларуси. Правда, что уже готовы подписать контракт?

— Действительно, на меня вышли представители этого клуба и я, находясь на сборах с «Актобе» в Турции, решил вновь попробовать свои силы за рубежом. Мне понравилось в этой команде, и я надеюсь, что скоро подпишем соглашение.

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— Что можете сказать про «Смолевичи»?

— Интересная, самобытная команда. Хороший сплав из опытных и молодых футболистов. Могу выделить амбиции руководства и тренерского штаба «Смолевичи». Клуб ранее уже играл в высшем дивизионе и вот, вновь пробился в «вышку». Хочу помочь команде в решении поставленных задач.

— Вы недолгое время находились в «Актобе». Видели свое будущее в этой команде?

— Прежде всего, хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба за предоставленную возможность поработать в одной из сильнейших и титулованных команд Казахстана. Я действительно был заинтересован в переходе в «Актобе», ведь там очень преданные болельщики. Они, кстати, писали мне в социальных сетях после того, как я оказался в расположении их команды.

Вместе с тем, у меня были варианты продолжения карьеры за рубежом, а я никогда не скрывал, что буду отдавать приоритет именно Европе. Очень хочу выступать в национальной сборной и именно поэтому рассматривал в основном предложения из-за рубежа. Считаю, что нужно расти в профессиональном плане, хватаясь за любую возможность играть за пределами Казахстана. Поэтому еще раз хочу поблагодарить за внимание и поддержку болельщиков славного клуба «Актобе».

— Не так давно вы играли в Израиле. Проходила информация, что вами вновь интересовались клубы из этой страны.

— Думаю, за мной следили в Израиле, ведь я стабильно играл в основе «Хапоэля» из Петах-Тиквы. Мне понравилось в этой стране. Там хороший и крепкий чемпионат.

— Россия, Грузия, Латвия и страны Скандинавии. Именно туда сватали вас в зимнее межсезонье. Что из них правда, а что — выдумка?

— Контакты были с представителями всех этих стран. Просто где-то интерес был более конкретным, а кое-где на уровне разговоров. В любом случае, очень хотел попасть именно в европейский чемпионат. Нравится в России, где можно прогрессировать в качестве игрока. Возможно, в будущем появится такая возможность.

— Вы затронули тему с национальной сборной. Вызывались уже в команду, однако в официальных матчах на поле не выходили. Вызов в сборную — ваша главная цель?

— Любой футболист хочет играть за честь родной страны. Несколько лет назад я играл в молодежной сборной и это были непередаваемые ощущения. Получал вызов и в национальную команду при Александре Бородюке. Теперь, надеюсь, играя за свой клуб, вновь смогу заслужить вызова в сборную.

Напомним, Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата», за который сыграл 61 матч. Также на его счету две игры в составе «Жетысу». Последним клубом был «Окжетпес», за который защитник сыграл 11 матчей и забил один мяч.