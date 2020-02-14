Казахстанский клуб взял на просмотр экс-игрока московского «Локомотива»
Российский защитник Георгий Бурнаш прибыл на просмотр в «Актобе», сообщает
Российский защитник Георгий Бурнаш прибыл на просмотр в «Актобе», сообщает
Последней командой футболиста была «Тюмень» из третьей по силе лиге России, за которую он забил два гола в 16 матчах текущего сезона. Ранее он также выступал за «Авангард» из Курска, «Факел», «Химки», вторую команду и дубль московского «Локомотива».
В сентябре 2012 года Бурнаш сыграл единственный матч за главную команду «Локо». Он провел все 90 минут во встрече Кубка России против «Армавира» (3:0).
26-летний Бурнаш провел пять матчей за молодежную сборную России. Также воспитанник «Локо» имеет опыт игры за юношеские сборные.
В межсезонье «Актобе» возглавил
Отметим, что «Актобе» в 2019 году занял последнее, 12-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу.