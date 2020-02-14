Казахстанский клуб взял на просмотр экс-игрока московского «Локомотива»

Последней командой футболиста была «Тюмень» из третьей по силе лиге России, за которую он забил два гола в 16 матчах текущего сезона. Ранее он также выступал за «Авангард» из Курска, «Факел», «Химки», вторую команду и дубль московского «Локомотива».

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В сентябре 2012 года Бурнаш сыграл единственный матч за главную команду «Локо». Он провел все 90 минут во встрече Кубка России против «Армавира» (3:0).

26-летний Бурнаш провел пять матчей за молодежную сборную России. Также воспитанник «Локо» имеет опыт игры за юношеские сборные.

В межсезонье «Актобе» возглавил экс-полузащитник сборной Узбекистана Владимир Маминов, который играл и работал тренером «Локо». В новом сезоне футболисты из России и других стран ЕАЭС, куда с Казахстаном входят Армения, Беларусь и Кыргызстан, не будут считаться легионерами.