Новичок КПЛ продлил контракт со своим воспитанником
«Каспий» сохранил в составе казахстанского футболиста Амандыка Набиханова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Каспий» сохранил в составе казахстанского футболиста Амандыка Набиханова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новое соглашение рассчитано до конца года. 22-летний защитник является выпускником футбольного центра «Каспий». Сезон 2019 года стал для него четвертым в составе родной команды. В прошлом чемпионате отыграл 22 игры, забил один гол и отдал один ассист при шести предупреждениях.
Ранее «Каспий» подписал сербского вратаря Марко Милошевича, воспитанника австрийского футбола сербского происхождения Александара Станисавлевича, российского защитника с нигерийскими корнями Лайонела Адамса, российского вингера Владислава Сиротова,
Кроме того, был продлен контракт с лучшим игроком и бомбардиром первой лиги Казахстана-2019 Айдосом Таттыбаевым.
Добавим, минувший сезон «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в