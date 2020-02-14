Новичок КПЛ продлил контракт со своим воспитанником

Новое соглашение рассчитано до конца года. 22-летний защитник является выпускником футбольного центра «Каспий». Сезон 2019 года стал для него четвертым в составе родной команды. В прошлом чемпионате отыграл 22 игры, забил один гол и отдал один ассист при шести предупреждениях.