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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ продлил контракт со своим воспитанником

«Каспий» сохранил в составе казахстанского футболиста Амандыка Набиханова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Новое соглашение рассчитано до конца года. 22-летний защитник является выпускником футбольного центра «Каспий». Сезон 2019 года стал для него четвертым в составе родной команды. В прошлом чемпионате отыграл 22 игры, забил один гол и отдал один ассист при шести предупреждениях.

Ранее «Каспий» подписал сербского вратаря Марко Милошевича, воспитанника австрийского футбола сербского происхождения Александара Станисавлевича, российского защитника с нигерийскими корнями Лайонела Адамса, российского вингера Владислава Сиротова, французско-тоголезского нападающего Сержа Ньюадзи и украинского опорника Тараса Бондаренко.

Кроме того, был продлен контракт с лучшим игроком и бомбардиром первой лиги Казахстана-2019 Айдосом Таттыбаевым.

Добавим, минувший сезон «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду возглавил 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич.

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