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14:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые финансово стабильные футбольные клубы мира

Французский ПСЖ возглавил рейтинг самых финансово стабильных футбольных клубов мира. Об этом сообщается в исследовании компании Soccerex.

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Аналитики присвоили каждой команде индекс, при расчете которого использовалось пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

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Парижский клуб получил индекс 5,318 и возглавил список. Второе место занял английский «Манчестер Сити» (5,197). Тройку лучших команд замкнула мюнхенская «Бавария» (3,888). В топ-5 также попали лондонский «Тоттенхэм» (3,441) и мадридский «Реал» (3,336).

Лучший из российских клубов — петербургский «Зенит» — занял в рейтинге 23-е место с индексом 1,309.

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ПСЖ побеждал в шести из последних семи розыгрышей чемпионата Франции, в нынешнем сезоне команда также лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — «Марсель» — на 12 очков.

В рейтинге команд с самым дорогим составом парижане занимают пятое место. Портал transfermarkt.de оценивает суммарную стоимость игроков французского клуба в 1,02 миллиарда евро.

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