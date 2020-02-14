Названы самые финансово стабильные футбольные клубы мира

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Аналитики присвоили каждой команде индекс, при расчете которого использовалось пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e0354dbb91bb702a4a39" data-vnd="e0354dbb91bb702a4a39" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e0354dbb91bb702a4a39" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Парижский клуб получил индекс 5,318 и возглавил список. Второе место занял английский «Манчестер Сити» (5,197). Тройку лучших команд замкнула мюнхенская «Бавария» (3,888). В топ-5 также попали лондонский «Тоттенхэм» (3,441) и мадридский «Реал» (3,336).

Лучший из российских клубов — петербургский «Зенит» — занял в рейтинге 23-е место с индексом 1,309.

ПСЖ побеждал в шести из последних семи розыгрышей чемпионата Франции, в нынешнем сезоне команда также лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — «Марсель» — на 12 очков.