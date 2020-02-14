Кандидат в сборную Казахстана сменил клуб в КПЛ

Контракт подписан до конца года. 26-летний Тапалов карьеру начинал в 2011-м в составе «Акжайыка», за который играл в период 2011—2018 годов.

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В 2019-м стал игроком «Жетысу», проведя в чемпионате 21 матч. В том же сезоне привлекался в сборную Казахстана, отыграв 24 минуты товарищеского матча с Молдовой (1:0).

Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

Минувший сезон «Жетысу» завершил на пятом месте. В межсезонье семиреченцев также покинули Руслан Степанюк («Ворскла»), Камо Оганесян («Кайрат»), Мантас Куклис («Жальгирис»), Олег Хромцов, Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Айк Ишханян.