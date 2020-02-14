Шпилевский прокомментировал ничью «Кайрата» в матче против российского клуба с потасовкой
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал ничью против московского «Динамо».
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал ничью против московского «Динамо».
Контрольная игра между казахстанским и российскими клубами прошла в Турции и завершилась со счетом 1:1.
«Думаю, мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сбором. Плюс добились положительного результата, так как играли по тайму, распределили нагрузку. Нас ждут еще три важных матча. Соперник был силен. Я остался довольным, особенно смотря на второй тайм. Ребята показали все, что могли, выполнили установку. Движемся дальше. У нас молодые ребята хотят себя показать, играют на эмоциях. Они ждали этого шанса. Я им сказал, что после ошибки нужно полностью выкладываться. Очень доволен футболистами, но нужно еще работать», — цитирует Шпилевского
Отметим, что на 79-й минуте матча возникла массовая потасовка, в которой поучаствовали даже фанаты «Динамо». Началась она с того, что защитник российского клуба Сергей Паршивлюк эмоционально отреагировал на фол 18-летнего защитника Руслана Джарлаева.
В прошлом сезоне «Кайрат» стал серебряным призером КПЛ, а «Динамо» ушло на зимний перерыв в РПЛ на восьмом месте из 16 клубов.