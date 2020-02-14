Лучший бомбардир КПЛ-2013 определился с новым клубом в Казахстане

32-летний форвард выступает в КПЛ с 2012 года, поиграв за «Акжайык», «Шахтер», «Актобе», «Тобол», «Тараз», «Атырау», «Кайсар».

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В 2013-м с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. В составе «Шахтера» и «Кайсара» завоевывал Кубок страны (2013, 2019).

Ранее Зенькович после ухода из кызылординского клуба проходил просмотр в «Актобе», который следующий сезон проведет в первой лиге.

«Кызыл-Жар СК» в предыдущем сезоне занял первое место в первой лиге, выйдя в премьер-лигу напрямую. В январе команду возглавил молдавский тренер Вячеслав Руснак.