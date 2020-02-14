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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» объявил о переходе экс-футболиста молодежной сборной Португалии

Португальский полузащитник Рубен Брижиду подписал контракт с «Ордабасы». Об этом объявила пресс-служба шымкентского клуба.

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Сроки контракта и детали трансфера Брижиду пока не уточняются.

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Его последним клубом «Берое», за который он играл с 2018 года и забил два гола в 20 матчах текущего сезона.

Также в карьере 28-летнего Брижиду были кипрский «Неа Саламина», румынский «Оцелул» и португальские «Маритиму» и «Лейрия». За молодежную сборную Португалии провел три матча.

Ранее в «Ордабасы» перешли Александр Клещенко («Енисей»), Сергей Хижниченко («Астана»), Александр Симчевич («Тараз»), Владимир Плотников («Кайрат»). Из игроков прошлогоднего состава контракты были продлены с Жоао Пауло, Мирзадом Механовичем и Маем Махлангу.

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