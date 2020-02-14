«Ордабасы» объявил о переходе экс-футболиста молодежной сборной Португалии

Сроки контракта и детали трансфера Брижиду пока не уточняются.

Его последним клубом «Берое», за который он играл с 2018 года и забил два гола в 20 матчах текущего сезона.

Также в карьере 28-летнего Брижиду были кипрский «Неа Саламина», румынский «Оцелул» и португальские «Маритиму» и «Лейрия». За молодежную сборную Португалии провел три матча.