«Ордабасы» объявил о переходе экс-футболиста молодежной сборной Португалии
Португальский полузащитник Рубен Брижиду подписал контракт с «Ордабасы». Об этом объявила
Португальский полузащитник Рубен Брижиду подписал контракт с «Ордабасы». Об этом объявила
Сроки контракта и детали трансфера Брижиду пока не уточняются.
Его последним клубом «Берое», за который он играл с 2018 года и забил два гола в 20 матчах текущего сезона.
Также в карьере 28-летнего Брижиду были кипрский «Неа Саламина», румынский «Оцелул» и португальские «Маритиму» и «Лейрия». За молодежную сборную Португалии провел три матча.
Ранее в «Ордабасы» перешли Александр Клещенко («Енисей»), Сергей Хижниченко («Астана»), Александр Симчевич («Тараз»), Владимир Плотников («Кайрат»). Из игроков прошлогоднего состава контракты были продлены с Жоао Пауло, Мирзадом Механовичем и Маем Махлангу.