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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый сексуальный футболист мира

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был назван самым сексуальным футболистом мира согласно опросу букмекерской компании Free Super Tips. Результаты голосования приводит The Sun.

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Болельщиков спрашивали, о ком из футболистов они думают во время секса. За Бекхэма проголосовала четверть опрошенных. Второе место занял нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, третье — форвард лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн. Далее в топ-10 расположились Гарет Бэйл («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»).

Треть опрошенных заявила, что предпочла бы занятию сексом завоеванный любимой командой титул.

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. Он 13 сезонов выступал за МЮ, затем играл в «Реале», «Лос-Анджелес Гэлэкси» и ПСЖ. Футболист выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Франции. За сборную Англии Бекхэм провел 115 матчей, установив рекорд для полевого игрока по этому показателю.

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