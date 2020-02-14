Акцент на Беларусь и расставание с лидерами. Как перестраивается главная сенсация КПЛ-2019

Главной потерей клуба стал полузащитник сборной Армении Камо Оганесян, перебравшийся в «Кайрат». Также Талдыкорган покинули и вернулись на родину: Мантас Куклис, Андрей Лебедев и Руслан Степанюк. Особенно значителен уход Куклиса, поскольку он был капитаном команды и очень важным игроком в средней линии «Жетысу».

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При этом Огай по-прежнему котирует (и попутно избегает лимита) игроков из Беларуси. «Жетысу» подписал защитника Андрея Залеского, вингера Вадима Побудея и нападающего Егора Зубовича. Позиция левого защитника была усилена Стефаном Живковичем (он уже играл в Казахстане за «Иртыш» и «Атырау»).

Компенсировать расставание с Куклисом удалось с помощью Доньеты Шкодры — косовар с бельгийским паспортом был на контракте с «Шахтером», но неожиданно покинул «горняков» и быстро нашел новый клуб. С точки зрения класса и стиля игра замена получилась равноценной.

Вместо Оганесяна на правый фланг приобрели Георги Пашова — болгарин выступал до этого в Армении и недавно дебютировал за свою национальную сборную.

Самая загадочная история произошла с защитником сборной Армении Айком Ишханяном. Футболист перешел в казахстанский клуб меньше месяца назад, но уже расторг контракт с «Жетысу». По слухам, у игрока произошел конфликт с Огаем.