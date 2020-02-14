«Решения Карреры не нравились многим». Маурисио — о конфликтах в «Спартаке» и жизни в Малайзии

Источник: Sport24

«Спартак» взял защитника «Лацио» в чемпионском сезоне. Бразилец отыграл 11 матчей, но после окончания аренды вернулся в Италию, оттуда уехал в Польшу, где провел сезон в «Легии», а сейчас играет в Малайзии.

Sport24 встретился с Маурисио во время сбора в Дубае. Из интервью с ним вы узнаете:

Почему он не остался в «Спартаке» и как попал в Малайзию?

«Спартак» договаривался с «Лацио» о выкупе Маурисио, но все сорвалось — что случилось?

Когда на самом деле начался конфликт Карреры и Глушакова;

Каррера вел себя странно — в чем это проявлялось?

Футбол в Малайзии — что это такое?

— В последний раз мы с вами виделись в чемпионской раздевалке «Спартака». Расскажите, что с вами произошло после того момента и как вы оказались в Малайзии?

— Моя аренда в «Спартак» закончилась. Пришлось вернуться в «Лацио», где я провел еще год, но совсем не играл. Потом контракт с римлянами истек, и поступило предложение от «Джохора». Я приехал в Малайзию, посмотрел условия, которые есть в клубе, после чего подписал двухлетний контракт.

— Вы написали одному из спартаковских фан-аккаунтов, что мечтали остаться в «Спартаке», но Массимо Каррера «обманул вас, приведя игрока через своего агента».

— Я хотел остаться в «Спартаке», потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство «Спартака» сообщило, что заинтересовано в моем выкупе.

Я ушел в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе — как в центре обороны, так и на фланге. Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством «Спартака». Я фактически согласился на трансфер из «Лацио»: мы обсудили даже зарплату и сроки контракта.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtA1BH1n_A3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КРАСНО - БЕЛЫЕ?⚪️ (@fcsm_msk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-24T09:52:15+00:00">24 Янв 2019 в 1:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведет себя странно. Другие футболисты «Спартака» тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чем было дело.

В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент ["Спартака"] сказал мне, что все еще хочет обсудить с «Лацио» мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока через агента Массимо (речь о Марко Петковиче. — Sport24).

— Сильно расстроились?

— Мне кажется, что я помог команде в том сезоне: забил важный гол, проводил хорошие матчи. Я чувствовал себя членом коллектива, хорошо адаптировался. Каррера же использовал меня, когда было трудно и нужно было спасать ситуацию. А когда «Спартак» был уже близок к завоеванию титула, то посадил меня на лавку.

— Почему не попробовали поговорить с Леонидом Федуном или Наилем Измайловым о вашем контракте?

— Считаю, это дело агентов. Мое дело — играть. Я несколько раз хотел лично поговорить с кем-нибудь из руководства, но решил оставить это своим представителям. Они должны были взять на себя инициативу в данном вопросе. Но не сделали этого. Потому я больше с ними не работаю, ха-ха!

«В Малайзии скучаю по рису, фасоли и русскому борщу»

— Жизнь в Малайзии после Европы — что это?

— Здесь другая культура, другая страна. В России очень холодно, в Малайзии же круглый год жара. Тренировки проводятся ночью, потому что днем очень жарко. Когда я приехал, мало что знал о местной культуре, но теперь за год более-менее адаптировался. Это другой опыт, который мне и моей семье действительно нравится. Думаю, я принял верное решение, перейдя в «Джохор».

— Что вам больше всего нравится в Бразилии, Португалии, Италии, России и Малайзии?

— В Бразилии — семья и друзья, это ведь моя родина. В Италии — еда, особенно паста. В России — ох, тут много чего: и шоппинг, и Красная площадь, и фанаты «Спартака», и столько вещей, что я даже все не вспомню. В Португалии, наверное, тоже фанаты, к тому же там говорят на моем родном языке. Ну, а в Малайзии — гордость быть частью клуба, которым владеет принц. Да-да, владелец нашей команды — принц султаната Джохор — обеспечивает всем игрокам и сотрудникам комфорт и безопасность. Мои дети ходят в отличную школу. У клуба есть четкая структура, он развивается. Это было важно для меня при принятии решения о переходе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6VUtrVJB0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6VUtrVJB0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6VUtrVJB0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от HRH Crown Prince of Johor (@hrhcrownprinceofjohor)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-21T11:42:09+00:00">21 Дек 2019 в 3:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вам малазийская кухня?

— Ну, там хожу в итальянские рестораны или любые другие. Найти можно что угодно. Местная еда для меня слишком острая.

— По чему еще скучаете?

— Из бразильской еды — по традиционным рису и фасоли. А из русской — по супу. Как он называется? Борщ? Точно!

— Как там с футболом? После Италии и России — непривычно?

— Конечно, он отличается от европейского. Уровень в Европе намного выше, но «Джохор» вот уже много лет подряд выигрывает национальный чемпионат и регулярно играет в азиатской Лиге чемпионов. Вот там, играя с клубами из Японии, Кореи, Китая, ты чувствуешь совершенно другой уровень. И такие матчи мне нравятся. Поначалу привыкнуть к чемпионату Малайзии было сложно: поля, невысокая интенсивность тренировок. Но сейчас, после года, там я более-менее привык.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5IUkjQJgRR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5IUkjQJgRR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5IUkjQJgRR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mauricio Santos (@mausantos33)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-21T13:59:23+00:00">21 Ноя 2019 в 5:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы попали в Малайзию, уехав из Бразилии и побывав в Португалии, Италии и России. Страшно представить, где окажетесь дальше.

— Если честно, у меня всегда была мечта играть в Азии: в Японии, Китае, ОАЭ. Но Малайзия недалеко от всех этих стран. Кроме того, в отпуске можно легко добраться до Сингапура, Дубая или еще куда-то. Что касается карьеры, то мне все очень нравится в «Джохоре». И если клуб предложит новый контракт, с удовольствием закончу карьеру здесь.

«Уже в чемпионском сезоне у Глушакова и Карреры были проблемы»

— Одно из моих наиболее ярких воспоминаний, связанных с вашим спартаковским периодом, — манекен-челлендж на одной ноге при праздновании гола Дениса Глушакова.

— Ха-ха! Я это тоже помню, конечно. Тогда перед матчем у меня были проблемы с лодыжкой, а в игре они усугубились, из-за чего пришлось покинуть поле. Перед игрой мы договорились, что если Глушаков забьет, то устроим особенное празднование гола.

В итоге Глушаков вколотил мяч в добавленное время, и я от радости прискакал на одной ноге праздновать. Крутой момент, согласен с вами. Еще запомнился мой победный гол в ворота «Терека» и, разумеется, победа в чемпионате. «Спартак» долго не выигрывал титул, и это было безумное счастье — стать частью истории такого клуба.

— Знаете, что случилось с Глушаковым после вашего ухода из клуба?

— Нет, но я в курсе, что он ушел из «Спартака».

— «Спартак» был близок к защите титула год спустя, но команда провалила концовку сезона: Глушакова критиковали, потом между ним и Каррерой произошел конфликт, и в итоге оба они в разное время ушли из «Спартака».

— Я быстро подружился со всеми в команде. Глушакова запомнил как очень хорошего парня. Но уже в чемпионский сезон — когда я еще был в «Спартаке» — было видно, что у них с тренером какие-то проблемы. Вообще, многие футболисты были недовольны решениями Карреры.

— Но почему никто не говорил об этом? Ведь в итоге футболисты оказались крайними.

— Ну так команда побеждала. В раздевалке кто-то мог быть недоволен Каррерой или чем-то еще. Но мы — легионеры — собрались вместе с капитаном и еще парой русских ребят, обсудили ситуацию и решили оставить все внутри коллектива. Понимая, как важен для клуба и каждого из нас титул, мы решили, что не время выражать недовольство.

— Теперь большинство фанатов готовы объявить предателем любого, кто критикует Массимо.

— Ну что я могу сказать, фанаты видят только хорошее — они ведь ходят только на матчи. Они не находятся внутри команды ежедневно, не знают всех процессов, что происходят там. Нормально, что у каждого свое мнение. На тренировках ситуация была другой.

Нужно быть внутри команды, чтобы понимать, почему мы побеждали и стали чемпионами. На мой взгляд, в «Спартаке» был классный коллектив, все работало как надо. Те, кто не играл часто, выходили в нужный момент и делали свое дело.

— Андрей Ещенко сказал в одном из интервью, что титул выиграла команда, а не Массимо Каррера. Вы с ним, так понимаю, согласны?

— Да, полностью. Разумеется, Массимо сильно помог. Его вклад в чемпионство никто не собирается оспаривать. Но, считаю, большую часть работы выполнили футболисты. Ведь на поле выходили именно они.

— С кем из бывших партнеров по «Спартаку» сейчас на связи?

— С Луисом Адриано, Фернандо, Мельгарехо. С Ромуло, который уехал в Китай, также общаемся. Из россиян — с Ребровым, с Ещенко — он классный парень! А еще с Педро Рошей переписываемся. Кстати, Каррера мне писал, когда возглавил АЕК.

— Неожиданно.

— Вот и я был удивлен. Было грустно, что из-за его предательства пришлось уйти из «Спартака». Но в итоге сейчас я не жалею о том, как сложилась моя жизнь.

— Массимо звал вас в Грецию?

— Думаю, это он хотел приехать в Малайзию, ха-ха! Я до сих пор пытаюсь понять, почему он был против моего выступления за «Спартак». Наша команда была чемпионом, а теперь… Многие футболисты ушли, потому что Массимо не хотел видеть их в команде.

— Следите за выступлением «Спартака»?

— Разумеется. Постоянно отслеживаю результаты, стараюсь смотреть хайлайты важных игр — класико с «Зенитом», дерби с ЦСКА. Но команда сильно поменялась. Мало кто остался с чемпионского сезона.

— Что предпочли бы: снова играть под руководством Массимо Карреры или вернуться в «Спартак»?

— Вернуться в «Спартак». Я был счастлив в Москве, и там я стал чемпионом.