Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл украинскому клубу

Контрольный матч прошел сегодня, 14 февраля, и завершился со счетом 0:2. Голы были забиты на 35-й и 40-й минутах.

В 2019 году «Кайсар» занял шестое место в КПЛ и завоевал Кубок Казахстана, а «Олимпик» ушел на зимний перерыв в украинской премьер-лиге на девятой строчке из 12 клубов.