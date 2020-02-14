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19:48 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл украинскому клубу

Кызылординский «Кайсар» проиграл донецкому «Олимпику» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольный матч прошел сегодня, 14 февраля, и завершился со счетом 0:2. Голы были забиты на 35-й и 40-й минутах.

В 2019 году «Кайсар» занял шестое место в КПЛ и завоевал Кубок Казахстана, а «Олимпик» ушел на зимний перерыв в украинской премьер-лиге на девятой строчке из 12 клубов.

Отметим, что «Кайсар» летом 2020 года вместе с «Кайратом» и «Ордабасы» сыграет в Лиге Европы. Для кызылординцев это станет дебютом в еврокубках.

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