Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл украинскому клубу
Кызылординский «Кайсар» проиграл донецкому «Олимпику» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординский «Кайсар» проиграл донецкому «Олимпику» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольный матч прошел сегодня, 14 февраля, и завершился со счетом 0:2. Голы были забиты на 35-й и 40-й минутах.
В 2019 году «Кайсар» занял шестое место в КПЛ и завоевал Кубок Казахстана, а «Олимпик» ушел на зимний перерыв в украинской
Отметим, что «Кайсар» летом 2020 года вместе с «Кайратом» и «Ордабасы» сыграет в Лиге Европы. Для кызылординцев это станет дебютом в еврокубках.