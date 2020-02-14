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20:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Аль-Айн» с Исламханом в стартовом составе одержал крупную победу и поднялся на второе место

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан поучаствовал в гостевой победе «Аль-Айна» над клубом «Аль-Иттихад Калба», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 17-го тура чемпионата ОАЭ прошла сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 4:1. У «Аль-Айна» на 20-й минуте забил француз Омар Ясин, на 43-й — тоголезец Коджо Лаба, для которого этот мяч стал 17-м за 15 матчей, на 71-й — венгр Балаш Джуджак, а на 93-й — натурализованный бразилец Кайо. У хозяев автором единственного гола стал тоголезец Пеньел Млапа на 20-й минуте.

В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе. Казахстанца заменили на 76-й минуте — вместо него вышел защитник Мохаммед Халифа.

Интересно, что Джуджак перешел в «Аль-Айн» 8 февраля, а за шесть дней до этого провел свой последний матч за «Аль-Иттихад Калбу».

С 31 очком «Аль-Айн» идет вторым, отставая на пять баллов от «Аль-Ахли», а «Аль-Иттихад Калба» с 13 баллами занимает 11-е место.

Следующий матч «Аль-Айн» проведет 18 февраля, когда на своем поле в 20:55 по времени Нур-Султана примет «Аль-Наср Рияд» из Саудовской Аравии в рамках группового раунда Лиги чемпионов Азии. В чемпионате же клуб Исламхана сыграет 22 февраля дома против «Аль-Васла».

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона. В дебютном матче за новый клуб против «Аль-Васла» (5:0) казахстанец вышел на замену и отдал голевую передачу, против «Шарджи» (1:1) сыграл весь второй тайм, а во встрече Лиги чемпионов с иранским «Сепаханом» (0:4) дебютировал в стартовом составе.

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