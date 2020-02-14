Казахстанский клуб проиграл команде из третьей лиги России
Футболисты «Тараза» потерпели поражение от российского «Волгаря», передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Тараза» потерпели поражение от российского «Волгаря», передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольная игра на сборах в Турции завершилась со счетом 0:1. Соперник «Тараза» лидирует в зоне «Юг» в ПФЛ — третьем уровне чемпионата России.
Поражение потерпел и «Кызыл-Жар СК», уступивший македонской «Брегалнице» со счетом 0:2. Соперник петропавловцев идет вторым во второй по силе лиге своей страны.
Напомним, что в прошлом сезоне «Тараз» остался в КПЛ после победы в стыковых матчах над «Акжайыком», а «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и спустя год вернулся в