Казахстанский клуб проиграл команде из третьей лиги России

Контрольная игра на сборах в Турции завершилась со счетом 0:1. Соперник «Тараза» лидирует в зоне «Юг» в ПФЛ — третьем уровне чемпионата России.

Поражение потерпел и «Кызыл-Жар СК», уступивший македонской «Брегалнице» со счетом 0:2. Соперник петропавловцев идет вторым во второй по силе лиге своей страны.