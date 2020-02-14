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14 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб проиграл команде из третьей лиги России

Футболисты «Тараза» потерпели поражение от российского «Волгаря», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольная игра на сборах в Турции завершилась со счетом 0:1. Соперник «Тараза» лидирует в зоне «Юг» в ПФЛ — третьем уровне чемпионата России.

Поражение потерпел и «Кызыл-Жар СК», уступивший македонской «Брегалнице» со счетом 0:2. Соперник петропавловцев идет вторым во второй по силе лиге своей страны.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тараз» остался в КПЛ после победы в стыковых матчах над «Акжайыком», а «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и спустя год вернулся в премьер-лигу.

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