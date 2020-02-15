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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший 8 голов в первых пяти матчах

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором третьего гола в домашнем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (4:0).

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Источник: Reuters

Холанд забил уже восемь мячей за «шмелей» в чемпионате Германии. Эрлинг стал единственным игроком в истории Бундеслиги, который записал в свой актив такое количество голов в первых пяти встречах.

Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» 1 января за € 20 млн. Контракт норвежца с клубом из Дортмунда рассчитан до 30 июня 2024 года.

В 23-м туре немецкого первенства «Боруссия» на выезде сыграет с «Вердером» из Бремена. Матч состоится 22 февраля, начало — в 17:30 мск.

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Боруссия Д
4:0
Первый тайм: 1:0
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, Тур 2214.02.2020, 22:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
Люсьен ФаврАди Хюттер
Голы
Лукаш Пищек(Ашраф Хакими)33′
Джейдон Санчо(Аксель Витсель)49′
Эрлин Бреут Холанн(Ашраф Хакими)54′
Рафаэл Геррейру74′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Кевин Трапп
2Дан-Аксель Загаду
2Эван Н`Дика
5Ашраф Хакими
13Мартин Хинтереггер
15Матс Хуммельс
18Альмами Туре
26Лукаш Пищек
19Давид Анхель Абраам
13Рафаэл Геррейру
22Тимоти Чэндлер
22′
23Торган Азар
3Штефан Ильзанкер
28Аксель Витсель
10Филип Костич
7Джейдон Санчо
75′
11Мият Гачинович
45′
32Джованни Рейна
9Бас Дост
27Эмре Джан
64′
17Себастьян Роде
78′
8Махмуд Дахуд
8Джибриль Соу
17Эрлин Бреут Холанн
79′
33Андре Силва
82′
10Марио Гетце
39Гонсалу Пасьенсия
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)1
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
7Фолы4
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБастиан Данкерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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