Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший 8 голов в первых пяти матчах

Источник: Reuters

Холанд забил уже восемь мячей за «шмелей» в чемпионате Германии. Эрлинг стал единственным игроком в истории Бундеслиги, который записал в свой актив такое количество голов в первых пяти встречах.

Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» 1 января за € 20 млн. Контракт норвежца с клубом из Дортмунда рассчитан до 30 июня 2024 года.