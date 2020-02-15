Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший 8 голов в первых пяти матчах
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором третьего гола в домашнем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» из
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором третьего гола в домашнем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» из
Холанд забил уже восемь мячей за «шмелей» в чемпионате Германии. Эрлинг стал единственным игроком в истории Бундеслиги, который записал в свой актив такое количество голов в первых пяти встречах.
В 23-м туре немецкого первенства «Боруссия» на выезде сыграет с «Вердером» из Бремена. Матч состоится 22 февраля, начало — в 17:30 мск.
|Люсьен Фавр
|Ади Хюттер
|Лукаш Пищек(Ашраф Хакими)
|33′
|Джейдон Санчо(Аксель Витсель)
|49′
|Эрлин Бреут Холанн(Ашраф Хакими)
|54′
|Рафаэл Геррейру
|74′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Кевин Трапп
|2
|Дан-Аксель Загаду
|2
|Эван Н`Дика
|5
|Ашраф Хакими
|13
|Мартин Хинтереггер
|15
|Матс Хуммельс
|18
|Альмами Туре
|26
|Лукаш Пищек
|19
|Давид Анхель Абраам
|13
|Рафаэл Геррейру
|22
|Тимоти Чэндлер
22′
|23
|Торган Азар
|3
|Штефан Ильзанкер
|28
|Аксель Витсель
|10
|Филип Костич
|7
|Джейдон Санчо
75′
|11
|Мият Гачинович
45′
|32
|Джованни Рейна
|9
|Бас Дост
|27
|Эмре Джан
64′
|17
|Себастьян Роде
78′
|8
|Махмуд Дахуд
|8
|Джибриль Соу
|17
|Эрлин Бреут Холанн
79′
|33
|Андре Силва
82′
|10
|Марио Гетце
|39
|Гонсалу Пасьенсия
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|1
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|7
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бастиан Данкерт(Германия)