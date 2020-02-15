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00:59 (мск), источник: ТАСС

Голевой пас Головина помог ФК «Монако» победить «Монпелье» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 15 февраля. Футболисты «Монако» со счетом 1:0 победили «Монпелье» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2020

Единственный гол на 52-й минуте забил Ислам Слимани, отличившись с передачи российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

В текущем сезоне Головин провел в составе «Монако» 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Всего полузащитник сыграл за «Монако» в 63 матчах, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.

«Монако» одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков в 25 матчах. «Монпелье» идет шестым, имея в активе 37 очков.

В следующем матче «Монако» на выезде сыграет с «Дижоном», а «Монпелье» в гостях встретится с «Анже». Обе встречи пройдут 22 февраля.

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29 ноября 2019© Ньюстюб
Монако
1:0
Первый тайм: 0:0
Монпелье
Футбол, Франция, Тур 2514.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Роберт МореноМишель Дер Закарян
Голы
Ислам Слимани(Александр Головин)52′
Составы команд
40Бенжамен Леком
16Димитри Берто
12Рубен Агилар
2Арно Суке
2Фоде Балло-Туре
3Даниэль Конгре
3Гильермо Марипан
4Виторину Илтон
25Камиль Глик
25Флоран Молле
6Темуе Бакайоко
12Жордан Ферри
22Юссуф Фофана
10Гаэтан Лаборд
9Виссам Бен Йеддер
14Дамьен Ле Таллек
86′
20Ислам Слимани
22′
26Михайло Ристич
86′
17Александр Головин
87′
15Биляль Бутобба
39Беньямин Хенрикс
11Тежи Саванье
54′79′
10Стеван Йоветич
75′
19Сулейман I Камара
14Кейта Бальде
13Жорис Шотар
64′
24Юн Иль Лок
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)13
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
13Фолы8
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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