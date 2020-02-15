Голевой пас Головина помог ФК «Монако» победить «Монпелье» в матче чемпионата Франции

В текущем сезоне Головин провел в составе «Монако» 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Всего полузащитник сыграл за «Монако» в 63 матчах, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.