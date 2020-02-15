Голевой пас Головина помог ФК «Монако» победить «Монпелье» в матче чемпионата Франции
ТАСС, 15 февраля. Футболисты «Монако» со счетом 1:0 победили «Монпелье» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.
ТАСС, 15 февраля. Футболисты «Монако» со счетом 1:0 победили «Монпелье» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.
Единственный гол на 52-й минуте забил Ислам Слимани, отличившись с передачи российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
В текущем сезоне Головин провел в составе «Монако» 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Всего полузащитник сыграл за «Монако» в 63 матчах, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.
В следующем матче «Монако» на выезде сыграет с «Дижоном», а «Монпелье» в гостях встретится с «Анже». Обе встречи пройдут 22 февраля.
|Роберт Морено
|Мишель Дер Закарян
|Ислам Слимани(Александр Головин)
|52′
|40
|Бенжамен Леком
|16
|Димитри Берто
|12
|Рубен Агилар
|2
|Арно Суке
|2
|Фоде Балло-Туре
|3
|Даниэль Конгре
|3
|Гильермо Марипан
|4
|Виторину Илтон
|25
|Камиль Глик
|25
|Флоран Молле
|6
|Темуе Бакайоко
|12
|Жордан Ферри
|22
|Юссуф Фофана
|10
|Гаэтан Лаборд
|9
|Виссам Бен Йеддер
|14
|Дамьен Ле Таллек
86′
|20
|Ислам Слимани
22′
|26
|Михайло Ристич
86′
|17
|Александр Головин
87′
|15
|Биляль Бутобба
|39
|Беньямин Хенрикс
|11
|Тежи Саванье
54′79′
|10
|Стеван Йоветич
75′
|19
|Сулейман I Камара
|14
|Кейта Бальде
|13
|Жорис Шотар
64′
|24
|Юн Иль Лок
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)