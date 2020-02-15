«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 0:0.

На 45-й минуте после использования VAR был отменён гол защитника «Вулверхэмптона» Вийи Боли. В начале второго тайма хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон упал в штрафной площади хозяев, однако видеоповтор не показал нарушения правил. На 76-й минуте с поля был удалён полузащитник «лис» Хамза Чодури.