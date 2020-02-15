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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Лестер Сити».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 0:0.

На 45-й минуте после использования VAR был отменён гол защитника «Вулверхэмптона» Вийи Боли. В начале второго тайма хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон упал в штрафной площади хозяев, однако видеоповтор не показал нарушения правил. На 76-й минуте с поля был удалён полузащитник «лис» Хамза Чодури.

Беспроигрышная серия «Лестера» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Брендана Роджерса поделила очки с «Челси» (2:2) и обыграла «Вест Хэм Юнайтед» (4:1).

«Лестер Сити», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (36) — седьмое.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 2614.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Molineux Stadium, 31682 зрителя
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуБрендан Роджерс
Составы команд
11Руй Патрисиу
1Каспер Шмайхель
2Мэтт Доэрти
3Бен Чилвелл
88′
15Вилли Боли
4Чаглар Сеюнджю
16Конор Коади
6Джонатан Эванс
19Хонни Кастро
21Рикарду Перейра
27Ромен Саисс
10Джеймс Мэддисон
36′
32Леандер Дендонкер
55′
20Хамза Чудхури
51′76′
9Рауль Хименес
9Джейми Варди
8Рубен Невеш
45+1′81′
8Юри Тилеманс
75′
28Жоау Моутинью
26Деннис Прат
7Педру Нету
64′
15Харви Барнс
90′
37Адама I Траоре
5Уэстли Морган
18Диогу Жота
78′
17Айосе Перес
68′
10Даниэл Поденсе
11Марк Олбрайтон
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые0
13Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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