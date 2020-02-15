«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
В матче 26-го тура английской
В матче 26-го тура английской
Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 0:0.
На 45-й минуте после использования VAR был отменён гол защитника «Вулверхэмптона» Вийи Боли. В начале второго тайма хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон упал в штрафной площади хозяев, однако видеоповтор не показал нарушения правил. На 76-й минуте с поля был удалён полузащитник «лис» Хамза Чодури.
Беспроигрышная серия «Лестера» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Брендана Роджерса поделила очки с «Челси» (2:2) и обыграла «Вест Хэм Юнайтед» (4:1).
«Лестер Сити», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (36) — седьмое.
|Эшпириту Санту Нуну
|Брендан Роджерс
|11
|Руй Патрисиу
|1
|Каспер Шмайхель
|2
|Мэтт Доэрти
|3
|Бен Чилвелл
88′
|15
|Вилли Боли
|4
|Чаглар Сеюнджю
|16
|Конор Коади
|6
|Джонатан Эванс
|19
|Хонни Кастро
|21
|Рикарду Перейра
|27
|Ромен Саисс
|10
|Джеймс Мэддисон
36′
|32
|Леандер Дендонкер
55′
|20
|Хамза Чудхури
51′76′
|9
|Рауль Хименес
|9
|Джейми Варди
|8
|Рубен Невеш
45+1′81′
|8
|Юри Тилеманс
75′
|28
|Жоау Моутинью
|26
|Деннис Прат
|7
|Педру Нету
64′
|15
|Харви Барнс
90′
|37
|Адама I Траоре
|5
|Уэстли Морган
|18
|Диогу Жота
78′
|17
|Айосе Перес
68′
|10
|Даниэл Поденсе
|11
|Марк Олбрайтон
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)