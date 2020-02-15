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09:55 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» оказался под угрозой лишения набранных в АПЛ очков

Отстраненный от участия в еврокубках «Манчестер Сити» может лишиться очков, набранных в Английской премьер-лиге (АПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает The Independent.

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Источник: AP 2020

В лиге уже обсуждали потенциальные санкции для клуба. Снятие очков считается весьма вероятным решением, поскольку выявленные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нарушения финансового fair play, скорее всего, идут вразрез с регламентом АПЛ.

Отмечается, что команде вряд ли грозит исключение из премьер-лиги. Однако при таком развитии событий «горожане» вылетят в четвертый по силе английский дивизион.

Решение о дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона было озвучено УЕФА в пятницу, 14 февраля. Причиной отстранения стали нарушения клубом правил финансового fair play. В заявлении говорится, что английская команда с 2012 по 2016 год завышала свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

На данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в АПЛ, имея в активе 51 очко. Лидирующий «Ливерпуль» опережает «горожан» на 22 очка.

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