«Манчестер Сити» оказался под угрозой лишения набранных в АПЛ очков
Отстраненный от участия в еврокубках «Манчестер Сити» может лишиться очков, набранных в Английской
Отстраненный от участия в еврокубках «Манчестер Сити» может лишиться очков, набранных в Английской
В лиге уже обсуждали потенциальные санкции для клуба. Снятие очков считается весьма вероятным решением, поскольку выявленные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нарушения финансового fair play, скорее всего, идут вразрез с регламентом АПЛ.
Отмечается, что команде вряд ли грозит исключение из
Решение о дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона было озвучено УЕФА в пятницу, 14 февраля. Причиной отстранения стали нарушения клубом правил финансового fair play. В заявлении говорится, что английская команда с 2012 по 2016 год завышала свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
На данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в АПЛ, имея в активе 51 очко. Лидирующий «Ливерпуль» опережает «горожан» на 22 очка.