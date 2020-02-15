Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
14.02
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
14.02
Валенсия
Атлетико
22
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
9Погиб Коби Брайант
10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ официально представил воспитанника «Зенита» и украинского легионера

«Каспий» заключил трудовое соглашение с российским хавбеком Владиславом Сиротовым и украинским опорником Тарасом Бондаренко, сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

28-летний Сиротов долгое время находился в системе «Зенита», однако за основной состав не играл. Также в его карьере были российские «Тосно», «Знамя труда», «Шинник», «Текстильщик», польский «Заглембе». Кроме того, поиграл за юношеские сборные России.

27-летний Бондаренко ранее выступал за украинские клубы «Авангард», «Полтава» и сербские «Металац», «Раднички» (Ниш).

Ранее актауский клуб подписал сербского вратаря Марко Милошевича, воспитанника австрийского футбола с сербскими корнями Александара Станисавлевича, российского защитника нигерийского происхождения Лайонела Адамса, французско-тоголезского нападающего Сержа Ньюадзи и казахстанского полузащитника Еркина Тапалова.

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Спортивная комиссия сократила дисквалификацию боксера за укус соперника во время боя
Коллапс «Манчестер Сити»: Гвардьола покинет клуб?
Кулижников выиграл золото ЧМ со вторым результатом в истории
Русский вундеркинд снова отжигает в НХЛ (видео)
Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
Чемпионка ОИ Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
В Нью-Йорке должны молиться на русских. Георгиев выдал суперматч
Неймар разозлил руководство «ПСЖ» поездкой в Германию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь