Новичок КПЛ официально представил воспитанника «Зенита» и украинского легионера
«Каспий» заключил трудовое соглашение с российским хавбеком Владиславом Сиротовым и украинским опорником Тарасом Бондаренко, сообщает
«Каспий» заключил трудовое соглашение с российским хавбеком Владиславом Сиротовым и украинским опорником Тарасом Бондаренко, сообщает
28-летний Сиротов долгое время находился в системе «Зенита», однако за основной состав не играл. Также в его карьере были российские «Тосно», «Знамя труда», «Шинник», «Текстильщик», польский «Заглембе». Кроме того, поиграл за юношеские сборные России.
27-летний Бондаренко ранее выступал за украинские клубы «Авангард», «Полтава» и сербские «Металац», «Раднички» (Ниш).
Ранее актауский клуб подписал сербского вратаря Марко Милошевича, воспитанника австрийского футбола с сербскими корнями Александара Станисавлевича, российского защитника нигерийского происхождения Лайонела Адамса,
Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в