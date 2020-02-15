Новичок КПЛ официально представил воспитанника «Зенита» и украинского легионера

28-летний Сиротов долгое время находился в системе «Зенита», однако за основной состав не играл. Также в его карьере были российские «Тосно», «Знамя труда», «Шинник», «Текстильщик», польский «Заглембе». Кроме того, поиграл за юношеские сборные России.