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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар разозлил руководство «ПСЖ» поездкой в Германию

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» в очередной раз выразило недовольство поведением бразильского форварда Неймара.

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14
фотографий

На этот раз 28-летний игрок съездил в Дюссельдорф, чтобы принять участие в рекламной фотосессии одного из брендов одежды, сообщает AS.

Сейчас бразилец травмирован, и руководство парижского клуба надеялось, что Неймар приложит максимум усилий, чтобы восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который пройдёт во вторник, 18 февраля, а не будет тратить силы на нефутбольные мероприятия. Тем не менее никаких санкций клуб по отношению к игроку применять не будет.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провёл за «Пари Сен-Жермен» 14 матчей, забил 13 мячей и получил две жёлтые карточки.

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