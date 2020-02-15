Коллапс «Манчестер Сити»: Гвардьола покинет клуб?

Источник: AP 2020

В пятницу, 14 февраля, УЕФА объявил об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона. Причиной послужили серьезные нарушения правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» уже заявили, что намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если апелляция «Сити» не будет удовлетворена, то клуб может лишиться не только звездных футболистов, но и главного тренера Хосепа Гвардьолы. Испанец возглавляет «горожан» с 2016 года, под его руководством они дважды становились чемпионами Англии, выигрывали другие внутренние трофеи, но до заветной мечты — победы в Лиге чемпионов — так и не добрались.

— Я хочу выиграть Лигу чемпионов, — сказал Гвардьола в недавнем интервью Sky Sports. — Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с «Реалом» в течение следующих двух недель. Этот процесс и эти две недели будут самыми счастливыми в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: «Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю».

Кажется, теперь уволиться может сам Гвардьола… Разбираемся, куда может отправиться один из самых успешных тренеров современности.

«Ювентус»: жажда победы в ЛЧ

Недавно британское издание The Sun сообщило об интересе туринского клуба к кандидатуре Гвардьолы. По информации источника, президент «бьянконери» Андреа Аньелли посчитал, что испанец способен вывести «Ювентус» на новый уровень. Кроме того, туринцы уже предлагали Гвардьоле возглавить клуб прошлым летом, но он ответил отказом.

Сейчас «Ювентусом» руководит Марицио Сарри, его контракт с «бьянконери» рассчитан до 2022 года.

На протяжении многих лет туринцы были гегемонами итальянского футбола, а в этом сезоне столкнулись с конкуренцией: на победу в серии А претендует не только обновленный «Интер» Антонио Конте, но и крепкий «Лацио», возглавляемый Симоне Индзаги. Кстати, именно римляне обыграли «Ювентус» в декабрьском матче за Суперкубок Италии (3:1).

В последнее время «бьянконери» столкнулись с неприятностями в серии А, потерпев два поражения в трех матчах: уступили «Наполи» и «Вероне» с одинаковым счетом 1:2.

В Лиге чемпионов команда Сарри сыграет с «Лионом». Ясно, что неудача в этом противостоянии (а также и на любой другой стадии) может поставить под сомнение дальнейшую работу итальянца в клубе.

Почему хотят пригласить именно Гвардьолу? «Ювентус» славится своей победной философией, а также мечтает выиграть Лигу чемпионов после двух неудач (проигранные финалы сезонов-2014/15 и 2016/17). Гвардьола — тот самый тренер, обладающий менталитетом победителя: он дважды выигрывал главный европейский клубный турнир, работая с «Барселоной». Кроме того, испанец умеет работать со звездами, которых в «Ювентусе» немало, включая Криштиану Роналду, Пауло Дибалу и Гонсало Игуаина. Еще один фактор в пользу Гвардьолы — знание итальянского языка: Пеп выступал в серии А за «Рому» и «Брешиу».

«Барселона»: возвращение реально?

Еще до отставки Эрнесто Вальверде испанские СМИ сообщали о возможном возвращении Гвардьолы на пост главного тренера «Барселоны». Вот что говорил в декабре президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу в интервью La Repubblica:

— Этот вопрос (возвращение Гвардьолы — Прим. «СЭ») от меня не зависит. Но дверь нашего клуба всегда для него будет открыта.

В итоге Вальверде был уволен, а «Барселону» возглавил Кике Сетьен, который ранее работал с «Бетисом». Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 2022 года. Игра во владение, большое количество коротких передач и… пропущенные мячи (7 голов в 7 матчах) — так на данный момент можно охарактеризовать работу этого специалиста в каталонском клубе. При этом сине-гранатовые вылетели из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» в ¼ финала (0:1). В чемпионате страны «Барса» продолжает погоню за «Реалом» — клубы разделяет три очка. А в Лиге чемпионов каталонцы встретятся с «Наполи», который штормит после назначения Дженнаро Гаттузо.

Если Сетьен провалится, не исключено, что его уволят по окончании сезона. Ведь «Барселона» вряд ли захочет повторять историю с Вальверде.

Гвардьола является воспитанником каталонского клуба. Он выступал за него, будучи игроком, с 1990 по 2001 год. В качестве тренера Пеп не только привел «Барселону» к многочисленным трофеям (включая уже упомянутые победы в Лиге чемпионов и три титула в ла лиге), но и привил ей свой фирменный стиль.

«Манчестер Юнайтед»: фантастика?

Интересным вариантом для Гвардьолы представляется и продолжение работы в Англии. У «Ливерпуля» есть Клопп, у «Тоттенхэма» — Моуринью, у «Челси» — Лэмпард, у «Арсенала» — Артета. Наиболее вероятным представляется вариант с «Манчестер Юнайтед», где Уле Гуннар Сульшер (контракт до 2022 года) никак не может вывести команду на лидирующие позиции.

Сейчас «красные дьяволы» занимают 8-е место в премьер-лиге: в последних пяти матчах они трижды проиграли («Арсеналу», «Ливерпулю» и «Бернли» с одинаковым счетом 0:2), сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и победили «Норвич» (4:0). Недавно подопечные Сульшера вылетели из Кубка лиги, как раз уступив Гвардьоле со счетом 2:3 по сумме двух встреч. В Лиге Европы «МЮ» сыграет с «Брюгге» — правда, это не тот соперник (да и не тот турнир), которого хотели бы болельщики и руководство клуба.

Деньги на трансферы, амбиции и желание более-менее внятного футбола… все это есть у «Манчестер Юнайтед». Почему бы и не переманить топового тренера из стана принципиального соперника?

Вывод

— Что такое лучший тренер в мире? Я никогда не чувствовал себя таким, — сказал Гвардьола в недавнем интервью Sky Sports. — Когда я выиграл шесть титулов подряд с «Барселоной», не считал себя лучшим тренером мира. Я всегда выигрывал благодаря тому, что у меня были невероятные футболисты и я работал в сильных командах. У многих специалистов такого нет, но они все равно добиваются результатов. Я — хороший тренер, но не лучший. Если поставить меня в команду, которая не похожа «Манчестер Сити», то я перестану побеждать.

Есть подозрение, что «невероятные футболисты» поспешат покинуть «Сити» в случае отклонения апелляции по решению УЕФА. А вслед за ними уйдет и Гвардьола, который привык работать с сильными командами.

Мы специально не стали включать «ПСЖ» в список возможных клубов для продолжения карьеры Пепа. Ведь именно парижане набольшим образом напоминают «Сити» по объему финансовых вливаний в трансферы и неудовлетворенных лигочемпинских амбиций. Не исключено, что УЕФА обратит внимание и на них…

А Гвардьола найдет новую команду. И, несомненно, будет побеждать.