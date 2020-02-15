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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» повторила рекорды результативности «Баварии» и «Гамбурга»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» (4:0), который состоялся накануне, 14 февраля.

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Источник: Reuters

Гол в ворота франкфуртской команды стал для «шмелей» 63-м в нынешнем розыгрыше чемпионата. Как сообщает Opta в «Твиттере», подопечные Люсьена Фавра повторили рекорды «Баварии» в сезоне-1973/1974 и «Гамбурга» (1981/1982). Ранее только этим коллективам удалось забить столько мячей по итогам 22 туров.

«Боруссия» после этой победы набрала 42 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» только на одно очко, но мюнхенцы провели на один матч меньше.

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